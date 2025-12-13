Конькобежка Надежда Морозова завоевала "серебро" этапа Кубка мира
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова стала серебряным призером этапа Кубка мира в Хамаре (Норвегия).
Спортсменка финишировала второй на дистанции 1500 метров. Морозова показала 1:54.98.
Первое место заняла японка Михо Такаги - 1:54.95. На третью ступень пьедестала поднялась Рагне Виклунд (Норвегия) - 1:55.18.
В этом же виде программы казахстанка Елизавета Голубева показала восьмой результат - 1:56.84.