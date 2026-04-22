Конституция в контексте развития образования и науки

Раскрывая содержание Конституции, следует обратить внимание на положения ее преамбулы, в которой закреплена система фундаментальных ценностей общества и государства. В ней впервые обозначены такие ориентиры общественного развития, как культура и образование, наука и инновации.

В современных условиях эти направления приобретают принципиально новое значение. Они выступают не только в качестве социальных институтов, обеспечивающих передачу знаний и подготовку профессиональных кадров, но и как фундаментальные механизмы появления экономики знаний, инновационного развития и технологической модернизации страны.

Актуальность приобретает также развитие научных школ и исследовательских центров, выступающих основой формирования национальной интеллектуальной элиты. В этой связи особое значение имеет создание благоприятных условий для научной деятельности преподавателей и исследователей, достойного уровня материального и социального обеспечения научных работников, а также последовательное внедрение принципов академической свободы.

Из изложенного следует объек­тивная необходимость комплекс­ной институциональной переоценки работы госорганов, ответственных за реализацию политики в сфере образования и науки. Прежде всего это касается министерств науки и высшего образования, просвещения, а также акиматов и маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения. Наряду с этим важную роль играют госорганы, имеющие собственные ведомственные учебные заведения, в том числе Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопас­ности. Их деятельность также должна быть переосмыслена и приведена в соответствие с конституционным принципом человекоцентричности образования и науки.

Необходимо признать, что современное состояние системы образования и научной деятельности в стране не всегда соответствует тем стратегическим задачам, которые возлагаются на них в условиях формирования правового государства и инновационной экономики. Данное обстоятельство в значительной степени относится и к сфере юридического образования и науки.

Правовой характер государства опирается прежде всего на профессиональное сообщество юристов: судей, прокуроров, адвокатов, следователей, государственных служащих, преподавателей и ученых-правоведов. Это своеобразные посредники между законом и обществом, обеспечивающие трансформацию нормативных предписаний в реальные механизмы регулирования общественных отношений. В этом смысле качество юридического образования приобретает стратегическое значение, поскольку оно определяет уровень профессиональной компетентности специалистов, от деятельности которых зависит эффективность функционирования всей правовой системы государства.

Несмотря на значительный потенциал системы высшего образования Казахстана, в сфере подготовки юридических кад­ров сохраняется ряд системных проблем, требующих глубокого научного анализа и последовательного институционального решения. Так, в настоящее время подготовку специалистов юридического профиля осуществляют 59 вузов. Однако количественное расширение сети образовательных организаций не всегда сопровождается соответствующим качественным развитием академической среды. В ряде вузов сохраняются проблемы, связанные с недостаточной обеспеченностью квалифицированным профессорско-преподавательским составом, ограниченными возможностями для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, а также недостаточным развитием современной академической инфраструктуры.

Серьезную обеспокоенность вызывает и практика, при которой один и тот же преподаватель вынужден одновременно вести несколько базовых и специализированных юридических дисциплин, нередко относящихся к различным отраслям права. Подобная ситуация свидетельствует о дефиците узкопрофильных специалистов и создает риск формализации образовательного процесса.

Особую тревогу вызывает также экономическая модель функ­ционирования некоторых образовательных организаций, при которой студенты, обучающиеся на платной основе, фактически рассматриваются как основной источник финансовой устойчивости вуза. В таких условиях отчисление обучающихся воспринимается как экономичес­ки нежелательное явление, что объек­тивно снижает требовательность к результатам обучения и ведет к постепенному размыванию академических стандартов.

Отдельного внимания заслуживает и состояние научной деятельности в юридической сфере. В последние годы в академической среде значительно усилилось влияние библиометрических показателей, основанных на анализе публикационной активности исследователей в международных научных базах данных. Подобная тенденция во многом связана с участием казахстанских университетов в глобальных академических рейтингах, таких как QS World University Rankings, где один из ключевых индикаторов – уровень публикационной активнос­ти преподавателей в международных научных базах данных, включая Scopus.

В результате публикации в базе Scopus стали обязательным критерием для научного руководства магистрантами и докторантами, участия в конкурсах научных грантов, а также присвоения ученых званий. Но в сфере юридической науки использование исключительно библиометрических критериев нередко приводит к искажению самой логики научного исследования. В ряде случаев публикационная активность начинает восприниматься не как результат глубокого научного анализа правовых проблем, а как формальный показатель академической эффективности.

Исходя из изложенного, а также опираясь на многолетний опыт научной и преподавательской деятельности, представляется целесообразным сформулировать комплекс институциональных мер, направленных на модернизацию системы юридического образования и науки. Во-первых, на мой взгляд, следует провести государственный мониторинг юридических вузов. Высшие учебные заведения, не обладающие устойчивым кадровым и научным потенциалом, не должны сохранять лицензию на подготовку юридических кадров.

Необходимо сформировать единые квалификационные требования к преподавателям юридических дисциплин. Нужно отказаться от формализованных, преимущественно технических критериев оценки преподавательской деятельности и учитывать междисциплинарный характер юридической науки, практико-ориентированное обу­чение, работу с правовыми кейсами, участие преподавателей в экспертной и правопросветительской деятельности.

Также важно создать национальный институт повышения квалификации преподавателей юридических дисциплин. Он может выполнять функции центра методологической поддержки, организовывать регулярные программы повышения квалификации с акцентом на казахстанскую правовую специфику.

Следует пересмотреть и системы оценки научной деятельности в юридической сфере. Представляется целесообразным исключить обязательность публи­каций в базе данных Scopus из квалификационных требований МНВО для преподавателей юридических дисциплин. В сфере юриспруденции необходимо признать иные формы академической активности, включая публикации в национальных рецензируемых научных журналах, участие в разработке законопроектов, подготовку научно-практических комментариев к законодательству и другое.

Нужно противодействовать фальсификации научной деятельности. Важным шагом может стать принятие публичного академического кодекса преподавателя высшей школы, в котором научное мошенничест­во будет рассматриваться как серьез­ное этическое нарушение, несовмес­тимое с педагогической дея­тельностью.

Кроме того, пора усилить фундаментальную подготовку юрис­тов, быть может, принять закон о статусе преподавателя высшего учебного заведения, заняться развитием национальной юридической научной литературы. И, наконец, следует повышать уровень государственной координации реформ. Вопросы модернизации юридического образования и науки целесооб­разно вынести на уровень Правительства.

Подводя итог проведенному анализу положений новой Конституции, следует отметить, что закрепление в конституционном тексте приоритета человеческого капитала, образования, науки и инновационного развития свидетельствует о формировании новой концептуальной модели государственности, в основе которой находится интеллектуальный потенциал общества и его способность к созидательной деятельности. Особое место в этом процессе занимают юридическое образование и правовая наука, поскольку именно они формируют профессиональное сообщество специалистов, обеспечивающих функционирование правовой системы государства.