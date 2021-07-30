Экономика
Контрафактная обувь исчезнет с рынка Казахстана
В Казахстане с 1 ноября 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Начиная с этой даты, будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.    

Для распродажи остатков немаркированного товара у розничного бизнеса будет еще дополнительный год до 1 ноября 2022 года.

Для работы по новым правилам производители и импортеры должны зарегистрироваться в системе маркировки (markirovka.kz). В систему необходимо будет внести информацию о производимом и импортируемом товаре, чтобы сгенерировать коды маркировки. Стоимость одного такого кода составит 2,68 тенге.

На данный момент специфика структуры оборота обувных товаров такова, что 96% - это импорт и только 4% - внутреннее производство. Развитие внутреннего рынка существенно ограничивает как раз теневой оборот обуви.

Введение цифровой маркировки – это оптимальный вариант очистки от контрафакта. По официальным данным, он сейчас составляет 48,5% рынка, а это почти половина всего товара на рынке. Преимущество цифровой маркировки в том, что она позволяет идентифицировать каждую пару обуви и проследить ее по товаропроводящей цепочке без влияния человеческого фактора.

Наносить на товар стикер или этикетку с Data Matrix кодом необходимо будет до прохождения таможенных процедур - либо на производстве в другой стране, либо же на таможенном складе на территории РК. Data Matrix код может наноситься непосредственно на обувь, а также на товарный ярлык или потребительскую упаковку. Новая цифровая метка уже будет для покупателя сигналом о легальности продукции.

Потребитель, отсканировав Data Matrix код специальным мобильным приложением, сможет получить полную информацию о товаре и проверить его легальность.

Импортеры могут маркировать обувь для Казахстана непосредственно на территории третьих стран, на заводах производителей. Единый оператор цифровой маркировки в РК провел переговоры с 45 зарубежными заводами, которые производят обувь для Казахстана. Большинство из них уже полтора года маркируют обувь для рынка России и готовы к аналогичным нововведениям Казахстана.

Маркировать товар на производстве – самый удобный вариант, но также у импортеров есть возможность заказать услуги маркировки и на таможенном складе при ввозе продукции в Казахстан. Таможенные склады уже активно готовятся к нововведению. На их территории во время таможенных процедур будут наноситься стикеры или этикетки с цифровым кодом Data Matrix на товар, который не был промаркирован на зарубежных заводах-изготовителях. В среднем расходы, связанные с маркировкой, для производителей и импортеров будут составлять 0,1-2,5% от стоимости одной пары обуви.

Напомним, что цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, который реализуется на уровне ЕАЭС. Обувная отрасль стала одной из первых, в которой вводится обязательная цифровая маркировка в РК. Такое решение было принято, учитывая уровень контрафакта на рынке. Цифровая маркировка обуви будет способствовать «обелению» рынка и очистке его от контрафакта. Кроме того, данная мера позволит также усилить общественный контроль. Посредством мобильного приложения Naqty Onim потребители смогут легко проверять подлинность маркированного товара.

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