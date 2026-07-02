О недрах и не только

По информации вице-министра энергетики Ерлана Акбарова, в секторе добычи углеводородов сегодня действуют 317 государственных конт­рактов на недропользование. 138 из них полностью покрывают цикл глубокого геологического изу­чения недр, гарантируя плановое восполнение ресурсного баланса республики.

В разработку вовлечены 215 инвес­торов. География их присутствия закономерно сфокусирована в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях (около 72% активных договоров).

– Абсолютный приоритет уполномоченного органа – Министерства энергетики – строгое соблюдение инвесторами своих инвестиционных обязательств перед регионами присутствия. Крупные недропользователи («Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани») систематически финансируют социальные и научные сферы, – отметил Ерлан Акбаров.

За 2025-й и первый квартал 2026 года добывающие компании направили 59 млрд тенге на социаль­ное развитие западных регионов. На оплату обучения казахстанских кад­ров, повышение их квалификации и проведение прик­ладных исследовательских работ перечислено свыше 32 млрд тенге.

Отвечая вызовам современного рынка, уполномоченные республиканские ведомства активизировали механизмы привлечения иностранных капиталов в геологоразведку. При этом вступившие накануне в силу пакеты поправок в казахстанское законодательство существенно повысили требования к транспарентности деятельности компаний-недропользователей и улучшили общую конкурентоспособность отечественной геологической отрасли.

Результатом масштабной переоценки действующих осадочных бассейнов стало увеличение прогнозных объемов углеводородов Казахстана до показателя 76 млрд тонн. Актив в основном консолидирован в пределах Прикаспийской, Устюрт-Бозашинской и Южно-Торгайской географических впадин.

Ключевым параметром оценки качества инвесторов служит объем сохранения средств внутри экономики (внутристрановая ценность). Поэтому Министерство энергетики в партнерстве с гигантами индустрии осуществляет реализацию специальных пятилетних планов, направленных на масштабное наращивание местных поставок и технологическую локализацию нефтегазовых услуг.

Одним из ключевых направлений остается развитие долгосрочного сотрудничества между недропользователями и отечественными товаропроизводителями. По итогам 2025 года объем заключенных долгосрочных договоров увеличился более чем в два раза – с 21 млрд до 49,1 млрд тенге.

По информации вице-министра, угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности респуб­лики. Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн. Основная часть этого добываемого энергоресурса направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности.

По итогам 2025 года добыча угля в Казахстане составила около 115,9 млн тонн и превысила на 7% аналогичный показатель 2024-го (108,5 млн тонн). Экспорт твердого топлива достиг 30 млн тонн (в 2024 году – 29,5 млн тонн).

В настоящее время ведется системная работа по привлечению новых инвестиций в угольную промышленность. В 2025 году их объем составил 691,6 млрд тенге. Сейчас на угольных предприятиях занято 32 тыс. человек. Особое внимание Минэнерго уделяется развитию геологоразведки в области добычи каменного угля.