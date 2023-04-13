Концепция впереди искусства

Колонка обозревателей
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Юлия Миленькая

Недавно в социальных сетях набрела на публикацию о том, что известный британский художник Дэмьен Херст, имею­щий весьма неоднозначную репутацию в творческом сообществе, сжег сотни своих произведений.

Это его действо – не душевный порыв, далеко не приступ самокритики и даже не очередная акция в духе contemporary art, актуального искусства, где сэр Херст чувствует себя как рыба в воде. Сжигание своих неоднозначных «шедевров» преследовало довольно циничные, присущие продвинутому коммерсанту цели – поднятие цен на свои безумные творения.

Сегодня все работы коммерсанта Дэмьена переведены в цифровой формат NFT, так называемый невзаимозаменяемый токен, единицу учета, с помощью которой создается цифровой слепок для любого уникального предмета. Токены по своей сути призваны гарантировать уникальность цифровой копии.

«Обряд сжигания» – своеобразная перестраховка художника и дополнительная гарантия того, что отныне тиражирование его бесценных работ исключено. Кстати, насчет «бесценности». Работы Херста имеют впечатляюще высокий ценник и, что интересно, солидный отряд по-своему искушенных почитателей. Более того, многие покупатели работ художника с большим удовольствием становятся обладателями именно их цифровых версий, нежели оригинальных, физических. Возможно, они, как и Херст, видят большие перспективы во владении такими творческими активами.

Хотелось бы прояснить для читателей, что же представляют собой работы этого предприимчивого британца. В Алматы несколько лет назад проходила выставка Дэмьена Херста, и мне «посчастливилось» познакомиться с его творениями. Тогда после посещения экспозиции мне на ум пришло несложное математическое вычисление, дающее краткое, но емкое впечатление от увиденного: выставка состояла на 50% из предпринимательского таланта, на 49% – из мыслей и концепций и на 1%– из художественного труда.

Да, с этим мнением не согласится большинство сторонников контемпорари арт. Но даже если херстовские единомышленники приписали бы мне неспособность воспринимать неоднозначные глубокомысленные художественные «выпады», я все же склонна отстаивать свою точку зрения в этом вопросе.

В Алматы Херст представлял свой свежий на тот момент проект под названием «Новая религия». Он концептуально разворачивал дискуссию о современном и, кажется, теперь уже вечном союзе науки и религии. С точки зрения стороннего наблюдателя «Новую религию» можно расшифровать не столько в качестве исцеления людей с помощью науки, сколько как некий современный подход человека к любому делу, за которое он берется. Новое поколение людей нацелено, в первую очередь, зарабатывать деньги, а потом уже работать. Религия и вера у Дэмьена Херста выражается в его коммерчес­ки успешных проектах, которые он создает.

Любопытно, что именно на алматинской экспозиции Херста некоторые посетители анализировали не столько увиденное, сколько вспоминали прошедшие, не обремененные «шелухой» тяжелого контемпорари арта отечественные и международные выставки. При этом позитивные моменты от выставки британского концептуалиста алматинцы все же увидели. По крайней мере, получили реальную возможность быть в курсе безумств современного мира.

К слову, если изучить биографию Херста, можно обратить внимание на тот факт, что юный Дэмьен не смог поступить в колледж искусства и дизайна. Он был принят в новаторский колледж «Голдсмит», практиковавший у себя инновационную программу, которая не требовала у студентов умения рисовать или писать красками. Сегодня подобная модель образования имеет широкое распространение во всем мире. Иными словами, людей учат делать деньги из пыли и одевать голого короля.

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