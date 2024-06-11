Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года приняли в РК

Здравоохранение
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По итогам реализации Концепции планируется снижение степени износа объектов здравоохранения, увеличение оснащенности до и обеспеченности медперсоналом в соответствии с нормативами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением правительства принята Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024 – 2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Документ, разработанный Министерством здравоохранения по поручению главы государства, на заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова представила министр Акмарал Альназарова.

За последние 5 лет в Казахстане было построено порядка 400 объектов здравоохранения, на закупку медицинского оборудования направлено свыше 261 млрд тенге. При этом уровень износа инфраструктуры остается высоким – 50%, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. При уровне оснащенности медицинским оборудованием по стране выше 80% качество обслуживания снижено из-за износа техники, доложила министр.

Сопутствующими проблемами системы здравоохранения также являются нерациональное использование коечного фонда, дефицит врачей и среднего медицинского персонала.

Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию инфраструктуры здравоохранения. Согласно новой концепции, процесс определения мест под строительство медицинских учреждений будет пересмотрен с учетом долгосрочных прогнозов и потребностей населения в различных видах помощи.

Предварительно Министерством здравоохранения определена потребность в модернизации 2,5 тыс. объектов здравоохранения. Первый этап включает в себя строительство 34 якорных проектов на 11 440 коек. Это системообразующие медицинские учреждения – в частности, Национальный центр детской онкологии и гематологии, центр детской кардиохирургии, университетские многопрофильные больницы в регионах. На втором этапе совместно с местными исполнительными органами планируется продолжить модернизацию объектов.

Премьер отметил, что в ходе реализации проектов важно максимально привлекать отечественных производителей строительных материалов, мебели и оснащения, что положительно отразится на экономике регионов. Кроме того, должны быть соблюдены международные стандарты качества.

«Международному стандарту JCI (Joint Commission International) в Казахстане соответствуют лишь 9 медицинских организаций, среди которых Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный центр материнства и детства и другие. Аккредитация по этим стандартам означает «высший уровень» качества здравоохранения, к которому должны стремиться все медицинские учреждения. Поэтому, начиная с этапа проектирования ключевых проектов, должны быть предусмотрены требования международного стандарта JCI», — подчеркнул он.

Также была отмечена необходимость применения мирового опыта по привлечению частных инвестиций в здравоохранение. В ближайшей перспективе такой способ в оснащении и управлении медицинскими объектами должен стать приоритетной мерой развития инфраструктуры.

Глава правительства акцентировал внимание акимов Мангистауской области, Улытау, Жетысу на данной проблеме – эти регионы демонстрируют наименьшие показатели по объемам привлеченных средств. Больше всего инвестиций приходится на Астану и Алматы, а также Туркестанскую и Атыраускую области.

По итогам реализации Концепции планируется снижение степени износа объектов здравоохранения до 30%, увеличение оснащенности до 88% и обеспеченности медперсоналом в соответствии с нормативами.

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