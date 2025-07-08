Фото: акимат Астаны

В столичном амфитеатре прошел концерт с участием 400 учащихся школы «Алтын домбыра», посвященный Национальному Дню домбры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой акимат Астаны

По информации городской администрации, организаторами концерта выступили столичное Управление культуры, школа «Алтын домбыра» и Дворец «Жастар».

«Мероприятие приурочено к Национальному дню домбры. Учащиеся школы искусства «Алтын домбра» дали гала-концерт. В нем приняли участие около 400 юных домбристов», — сообщил руководитель школы Ибрагим Искендир.

Юные музыканты исполнили произведения великих композиторов-кюйши. Со сцены прозвучали кюи «Адай», «Балбырауын», «Ерке Сылкым», «Талас», «Алаш аманаты», а также патриотические композиции.

Школа искусств «Алтын домбыра» функционирует с 2021 года. Учащиеся не только обучаются игре на национальном инструменте, но параллельно знакомятся к культурой и историей казахского народа.