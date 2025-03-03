Концерт в честь 180-летия Абая Кунанбаева состоялся в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь 180-летия великого поэта-просветителя, композитора, философа Абая Кунанбаева в «Астана Опера» прошел концерт «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар», сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минкультуры, в этот вечер впервые прозвучал цикл романсов композитора Еркегали Рахмадиева на стихи Абая Кунанбаева. Среди них — «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Жаздыгүн шілде болғанда», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да…», «Қажымас дос халықта жоқ», «Сіз – қырғауыл жез қанат», «Қара қатын», «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа…»

Кроме того, в программе были представлены четыре романса на стихи: «Мен сәлем жазамын», «Ғашықтың тілі – тілсіз тіл», «Кейде есер көңіл құрғырың», «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол», арии из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, а также песни на стихи поэта, написанные Сыдыком Мухамеджановым, Мансуром Сагатовым и Евгением Брусиловским.

В министерстве отметили, что концерт «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар» открыл серию мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбаева в театре. Осенью состоится несколько концертов с произведениями других композиторов, писавших музыку на его стихи.

Напомним, что в репертуаре «Астана Опера» представлены произведения, отражающие жизненный путь и творчество Абая. Так, в 2015 году на сцене Большого зала театра состоялась премьера оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова. За эту постановку театр в 2018 году был удостоен госпремии РК.