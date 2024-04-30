Какие праздничные мероприятия пройдут в День единства народа Казахстана

1 мая в регионах страны состоится более 2 тысяч мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в столице состоится концерт «Бірлігіміз жарасқан», организованный Государственной академической концертной организацией «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой. Ансамбли «Гүлдер» и Birlik представят массовые и сольные хореографические композиции.

В Туркестанской области в Национальном историко-культурном заповеднике «Ордабасы» пройдёт день открытых дверей «Ынтымақ - достық кепілі».

В Таразе состоится передвижная археологическая выставка «Тарих аясындағы көне Тараз», где будут представлены уникальные и ценные музейные экспонаты. Выставка будет организована государственным историко-культурным музеем-заповедником «Ежелгі Тараз ескерткештері».

В Восточно-Казахстанской области в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Берел» откроется книжная выставка «1 мая - День единства народа Казахстана».

В области Ұлытау будут организованы национальные игры среди молодежи, в области Абай пройдут этнофест и фестиваль национальной кухни «Ақ бауырсақ».