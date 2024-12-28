Космический зонд «Паркер» прошел сквозь солнечную корону

В момент наибольшего сближения от солнечной поверхности «Паркер» отделяло расстояние «всего» в 6,1 млн км, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: NASA

Космический зонд «Паркер» вынырнул из солнечной короны, успешно завершив очередное прохождение в непосредственной близости от нашего светила и установив сразу несколько новых космических рекордов.

Инженеры НАСА подтвердили, что аппарат, еще накануне Рождества погрузившийся во внешние слои атмосферы нашей звезды и последние несколько дней не подававший признаков жизни, наконец-то вышел на связь в пятницу около 5 часов утра по Гринвичу.

В момент наибольшего сближения от солнечной поверхности «Паркер» отделяло расстояние «всего» в 6,1 млн км. Это почти в 10 раз ближе, чем орбита Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты.

Для сравнения: среднее расстояние от Солнца до нашей планеты чуть не дотягивает до 150 млн км.

Как уверяют в НАСА, сближение аппарат пережил отлично, не получив никаких повреждений, так что ему ничего не угрожает.

Радостному пятничному заявлению предшествовали почти трое суток напряженного ожидания.

Погрузившись в солнечную корону, зонд должен был разогнаться почти до 700 тыс км/ч, выдерживая при этом температуру порядка тысячи градусов по Цельсию.

«Это исследование Солнца с близкого расстояния позволит „Паркеру" провести измерения, которые помогут ученым лучше понять, как вещество нагревается там до миллионов градусов, проследить происхождение солнечного ветра (непрерывного выбрасываемого Солнцем потока частиц) и узнать, как частицы высоких энергий ускоряются до скорости, близкой к световой», — говорится в сообщении агентства.

«На протяжении веков люди изучали Солнце, но просто невозможно ощутить атмосферу места, пока вы его не посетите, — объяснила Би-би-си глава научного подразделения НАСА Никола Фокс. — Так и мы не сможем по-настоящему ощутить атмосферу нашей звезды, пока сквозь нее не пролетим».

«Паркер» (Parker Solar Probe) был запущен в 2018 году и направился к центру нашей Солнечной системы.

С тех пор он уже 21 раз пролетал мимо Солнца, почти с каждым разом всё больше приближаясь к нему, но последнее сближение, накануне Рождества, побило все предыдущие рекорды.

На первый взгляд, расстояние в 6,1 млн км от поверхности звезды кажется огромным, соглашается Никола Фокс, однако тут имеет смысл обратить внимание на относительные величины:

«Если я помещу Солнце и Землю на расстоянии одного метра друг от друга, то Паркер пройдет от Солнца на расстоянии всего в 4 см — так что это очень близко».

Помимо собственно высоких температур, аппарату угрожала и жесткая солнечная радиация, которая вполне могла вывести бортовую электронику из строя.

Углеродно-композитный защитный экран «Паркера» справился с поставленной задачей — не в последнюю очередь за счет того, что пролет был очень недолгим.

Оно и понятно — со скоростью, на которой «Паркер» проходил горячий участок, перелет из Лондона в Нью-Йорк занял бы менее 30 секунд.

Это самая высокая скорость, до которой когда-либо разгонялся построенный человеком аппарат, и достигнута она была за счет чудовищной гравитации нашей звезды.