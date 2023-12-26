Костанайская область в 2023 году. Перспективные производства для динамичного развития региона

Костанайская область - одна из основных житниц страны. Кроме того, регион обладает значительным потенциалом в промышленности, прежде всего, в машиностроении. Какие проекты удалось реализовать? Какие результаты достигнуты областью в социально-экономическом развитии? Что сделано в других сферах? Об этом в очередном материале Ortcom.kz в рамках проекта, запущенного СЦК совместно с регионами страны по итогам 2023 года.

Фото: ortcom.kz

Основные показатели в экономике и промышленности

В 2023 году в регионе зафиксирована положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Так, обрабатывающая промышленность выросла на 16,1%, строительство – на 21,5%, инвестиции – на 7,4%, ввод жилья – на 4,3%, торговля – на 3,9%, транспорт – на 3,6%.

В обрабатывающей промышленности рост объемов обеспечен за счет увеличения производства машиностроения на 33,9%, продуктов питания на 10,5%.

На сегодняшний день в область привлечено 393 миллиарда тенге инвестиций, с ростом на 7,4%. При этом 80% - частные инвестиции.

Показательно, что сегодня 61% всех произведенных автотранспортных средств в республике собирается в Костанайской области. С начала года собрано 75 тысяч автомобилей.

Одним из значимых событий 2023 года стало начало строительства нового завода по производству автомобилей «KIA». Первый автомобиль сойдет с конвейера летом 2025 года. Производственная мощность завода, на котором планируется создать 1500 высокооплачиваемых рабочих мест, составит 70 тысяч автомобилей в год. Уникальность проекта в том, что это будет завод полного цикла по производству автомобилей. К тому же реализация проекта способствует повышению уровня подготовки нового поколения инженерных и технических кадров. А вокруг нового завода будет создан пояс малого и среднего бизнеса.

В числе лидеров по производству продуктов питания

По производству продуктов питания область занимает лидирующее в стране место. В текущем году произведено продуктов питания почти на 351 миллиард тенге, что на 10,5% больше, чем в прошлом году.

В целом с начала 2023 года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил порядка 611 миллиардов тенге. В отрасль привлечено 84 миллиарда тенге инвестиций с ростом на 11% по сравнению с прошлым годом.

Ежегодно в регионе планируют строить не менее 10-ти новых крупных промышленных молочно-товарных ферм. Это позволит увеличить производство продукции в организованных хозяйствах на 30%.

Ряд же перспективных инвестиционных проектов в отрасли АПК введён уже в текущем году или находится на стадии ввода в эксплуатацию. Так, в Мендыкаринском районе произведен технический запуск фермы по производству сухого кобыльего молока (порошка) мощностью 40 тонн сухого продукта в год. Проект сам по себе уникальный и пока единственный в области, да и в других регионах Казахстана таких производств единицы. Кроме того, перспективным является завод по переработке бобовых культур полного цикла – от сырья до упаковки. Проект реализуется с привлечением иностранного инвестора. Выпускаемая продукция позволит обеспечивать не только внутренний рынок, но и будет экспортироваться.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке сельчан. В текущем году в рамках реализации программы «Ауыл аманаты» выделено и освоено 1,6 миллиарда тенге. По программе получили кредиты 279 предпринимателей, создано порядка 290 новых рабочих мест.

Создание новых производств в сфере АПК позволяет повышать качество отечественной продукции, расширять ассортимент товаров и, самое главное, повышать продовольственную безопасность.

«Комфортная школа», сельское здравоохранение – как развивается социальная сфера

Объем финансирования сферы образования в текущем году вырос на 17% и составил почти 180 миллиардов тенге.

В настоящее время строятся 3 школы. До 2025 года запланировано строительство 9-ти современных школ, 8 из которых в рамках проекта «Комфортная школа». В областном центре открыл двери Дворец школьников, где 1 300 школьников смогут развивать свои знания и способности в различных сферах.

Пристальное внимание сфере образования дает свои результаты - по итогам международного исследования PISA Костанайская область заняла 2 место в республике.

В текущем году увеличено финансирование и здравоохранения. Оно 109 миллиардов тенге, что на 26% выше прошлого года.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в декабре открываются 6 медицинских объектов, а в 2024 году планируется начать строительство 19-ти медорганизаций.

Особое внимание уделяется обеспечению костанайской медицины профессиональными кадрами. С начала года в область прибыло 160 врачей, из них молодых выпускников – 84. Подъемное пособие получили 80 врачей на сумму 345 миллионов тенге, выделено жилье 59-ти врачам, а 46-ти врачам медицинские организации арендуют жилье.

Один из важных показателей здравоохранения, который достигла Костанайская область в текущем году – снижение по сравнению с прошлым годом младенческой смертности на 30%, материнской - на 20%; смертности от болезней системы кровообращения - на 16%.

Жилищные программы позволяют костанайцам улучшать свои жилищные условия

Сфера строительства – одна из развивающихся отраслей в экономике области. До конца текущего года в эксплуатацию будет введено 450 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня уже введено 413 тысяч квадратных метров. А это значит, что почти 3,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия.

Показательно то, что жилые дома строятся не только в областном центре и городах, но и в районах. На эти цели выделено 28 миллиардов тенге, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Для обеспечения жильем молодежи активно реализуется программа «Қостанай жастары». В текущем году расширена география регионов области и в 3 раза увеличена сумма финансирования. За счет выделенных 2 миллиардов тенге улучшат свои жилищные условия не менее 140 семей.

В Костанайской области самая большая протяженность автодорог в стране

А это более 9 тысяч километров.

В текущем году бюджет автодорожной отрасли составил порядка 56 миллиардов тенге, что на 30% больше уровня прошлого года.

Отремонтировано 700 километров автодорог и порядка 300 улиц в 94-х населенных пунктах.

В результате проведенных ремонтных работ доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 87%.

Завершается реализация крупного проекта по реконструкции участка автодороги областного значения Айет – Варваринское - граница области с выходом на Российскую Федерацию общей стоимостью 3 миллиарда тенге. Реализация данного проекта позволит повысить характеристики автодороги до III технической категории, увеличив транспортно-логистический потенциал области.

Также завершен крупный проект по среднему ремонту последнего участка автодороги областного значения «Аулиеколь-Жалдама» протяженностью 50 километров, являющегося единственным транспортным коридором, связывающим областной центр с Джангельдинским, Амангельдинским районами и городом Аркалык.

Таковы некоторые итоги региона в 2023 году. Главное – они свидетельствуют о большой проделанной работе, закладывающей основу для динамичного развития области в следующем году. Начатые уникальные проекты и реальные достижения этого года – это и ответственность за реализацию намеченных планов.