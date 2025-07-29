KPI по расширению занятости населения внедрят для акимов

Занятость
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В Казахстане со следующего года будет внедрен KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам:

- Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акимами регионов — обеспечить выполнение ключевых показателей рынка труда, предусмотренных региональными картами занятости;

- акимам регионов взять на личный контроль исполнение планов по трудоустройству с акцентом на создание постоянных рабочих мест.

- Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов — до 1 сентября т.г. обеспечить размещение в информационной системе государственного планирования всех данных по проектам, реализуемых в 2025–2027 гг.

Также необходимо с начала следующего года внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения;

- Министерству цифрового развития — до конца года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и разработать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест.

#занятость #акимы #KPI

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