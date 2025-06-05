В Ерейментауском районе начинается реализация инвестиционного проекта в сфере АПК
В регионе приступают к строительству многофункционального животноводческого комплекса на более чем 32 гектарах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Проект ведет ТОО «BIG FARM», он включает в себя запуск молочно-товарной фермы, откормочной площадки, перерабатывающих мощностей, а также строительство современной ирригационной системы. На первом этапе планируется строительство фермы на две тысячи голов КРС с последующим расширением до 5 тысяч.
В рамках проекта будет построен откормочный комплекс на 10 тысяч голов, цеха по переработке мяса и молока. В перспективе — создание 250 постоянных рабочих мест.
Проект реализуется при участии иностранных инвесторов. В ходе недавнего визита зарубежной делегации в регион подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную реализацию инициатив.
— Реализация подобных проектов дает импульс для развития сельского хозяйства, способствует росту занятости, модернизации производственных процессов и укреплению экспортных позиций региона. Мы открыты к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными партнерами, — отметил аким области Марат Ахметжанов.
Президент совета директоров компании Swarco USA Кристиан Баррнос Марчант выразил уверенность в перспективах партнерства.
— Мы видим высокий потенциал агропромышленного сектора региона. Наша цель — не только реализация бизнес-проекта, но и передача передовых технологий, развитие инфраструктуры, повышение квалификации местных кадров.