Кто ищет, тот всегда найдет

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
фото предоставлено респондентом
По профессии она педагог-психолог. Когда окончила учебу, обнаружила, что склонностей к педагогической работе у нее нет. Но, как оказалось, знание основ психологии может пригодиться для работы во многих сферах. Вернулась в родной поселок и решила объединить усилия с младшей сестрой, окончившей колледж и получившей специальность порт­ного-закройщика. Оформить документы на получение льготного кредита помогли в районном отделе занятости и социальных программ и филиале АО «Фонд развития «Даму». Средств вполне хватило для того, чтобы арендовать помещение, приобрести оборудование и ткани.

– Я даже не ожидала, что будет такой поток клиентов, – рассказывает Юлия. – Конечно, многое зависит от умения найти подход к каждому. Объясняю односельчанам, что одеваться модно, стильно и выглядеть красиво можно и нужно в любом возрасте и с любой фигурой. Помогаю определиться с тем, что более всего подходит по назначению заказа и по цене. Общеизвестно, что принимают по одежке. Хороший костюм придает уверенности в себе, что необходимо любому успешному человеку.
Мастерская быстро сменила название на более престижное – ателье. В любом деле нужны профессиональные знания. Поэтому Юля засела за книги, изу­чая историю костюма, законы цветовых сочетаний, тонкости модных тенденций и основы ведения бизнеса. О кризисе сегодня твердят везде и повсюду. Но заказов в ателье меньше не становится. Напротив, большее число людей обращается с просьбами отремонтировать одежду. Особенно популярна реставрация шуб и дубленок. Понятно, что за умеренную плату превратить изрядно поношенные в почти новые – дело выгодное. В ход пошли и наряды из бабушкиных сундуков.

– Президент Нурсултан Назарбаев­ абсолютно прав: время кризиса – это еще и новые возможности для развития, – продолжает Юлия. – По моему мнению, это уже ощущают и крупные предприятия, и малый бизнес. Главное, быстро реагировать на меняющийся спрос и работать качественно, оправдывая надежды заказчика. Престиж нарабатывается постепенно, а вот потерять доверие можно мгновенно.

Сейчас ателье доверяют и крупные заказы. Это форма для школьников, новогодние костюмы. Все большим спросом пользуется одежда с национальным колоритом. Освоен пошив чапанов и камзолов, тюбетеек. Пришлось изучать технологию нанесения орнамента, его символику и значение цветовой гаммы. В планах – освоение технологии по механическому нанесению рисунка и приобретение современной вышивальной машинки.

– Успешным может быть только развивающийся бизнес, – поясняет хозяйка ателье. – Мы уже подобрали земельный участок для того, чтобы построить собственное здание, в котором намерены заниматься и новыми видами услуг. Поскольку живем в приграничном районе, ткани закупаем и в соседней России. Это стало гораздо проще после вступления в силу правил ЕАЭС. Мои российские знакомые удивляются тому, что в нашей стране созданы такие благоприятные условия для развития предпринимательства. В том числе и молодежного. Кто не боится работы, тот всегда найдет применение своим силам.

По информации районного отдела занятости и социальных программ, в первую очередь государственная поддержка по программе «Дорожная карта занятости-2020» оказывается безработным, самозанятым и людям с ограниченными возможностями. За последние 3 года микрокредиты получили более 150 человек. Эти средства потрачены на увеличение производства сельхозпродукции, открыты также парикмахерская, хлебопекарни, мастерская по пошиву и ремонту обуви, теплица, цех по производству изделий из дерева. Проводятся консультации сельхозпроизводителей и предпринимателей. Оправдывает себя молодежная практика. Все это позволяет не допускать роста безработицы.
– Считаю, что если государство заботится и поддерживает тебя, то и ты должен помогать своей стране. Несмотря на занятость, не сторонюсь общественных дел. А главное, нужно постоянно стремиться работать лучше, чем прежде, – говорит Юлия Степанова.

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