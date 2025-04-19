Куда «уходит» пластик?

Экология
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Бек Нигметов

Одним из инструментов решения экологических проблем должны стать госзакупки «зеленых» товаров

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост количества мусорных полигонов и весьма неутешительные на этом фоне показатели по сбору и переработке отходов остаются проблемами, весьма тревожными для казахстанского общества. Одной из мер, способных изменить ситуацию, может стать применение экологических квот в системе госзакупок для предприятий, выпускающих продукцию из вторсырья. Своей точкой зрения на этот счет поделился председатель Ассоциации переработчиков вторичного сырья Батырбек Аубакиров.

– Ежедневно мы покупаем в магазинах продукты питания в пластиковой, бумажной, стек­лянной упаковке, – говорит руководитель ассоциации. – И освобождающуюся тару отправляем в ведро для отходов, далее – в мусорный контейнер. Куда эти твердые отходы вывозятся потом? Правильно – на свалку. А ведь им можно дать «вторую жизнь»: переработать, превратить в сырье для новых изделий или в топливо.

К примеру, отечественные заводы, выпускающие пищевую продукцию, нуждаются в таре. А из той же пластиковой бутылки, в которой был кефир либо другой пищевой продукт, можно изготовить такую же бутылку.

Другой пример. Возьмем диван: он состоит из кожи, внут­ри него есть наполнитель. Последний можно изготовить путем рециклинга (вторичной переработки) тех же пластиковых бутылок и получения из них полиэфирного волокна или синтепона. То есть пластик не будет закопан в землю, не навредит экологии.

Правда, согласно данным Ассоциации переработчиков, в нашей республике тот же пластик на созданных сегодня перерабатывающих предприятиях только моют, режут, измельчают... На этом технологическом уровне находятся примерно 90% отечест­венных предприятий данного профиля. Полученный после измельчения флекс вывозится в соседние страны для более глубокой переработки.

Впрочем, и у нас есть заводы, выпускающие стеклянную тару, мебель, туалетную бумагу из вторсырья, а также добавки для асфальта, которые делают последний более плотным и устойчивым к повреждениям.

– По нашим подсчетам, каждый год в Казахстане скапли­вается в виде отходов примерно до миллиарда стеклянных бутылок. Каждая из них весит в среднем 350 граммов. В масштабах страны получаем 350 тысяч тонн отходов. Действующие в республике три завода в состоянии переработать максимум 50 тысяч тонн. Вопрос: куда уходят оставшиеся 300 тысяч? Мы затрудняемся точно ответить, равно как и пролить свет на судьбу пластика. Его скап­ливается ежегодно до 100 тысяч тонн. Из них перерабатывается всего-навсего 3,5 тысячи. С большой долей вероятности можно предположить, что названные огромные объемы вторсырья закапываются в землю, – говорит руководитель Ассоциации переработчиков.

Здесь уместно будет сообщить, что 1 января 2025 года вступил в силу Закон «О государственных закупках», который впервые вводит в Казахстане понятие «устойчивые закупки». Теперь при закупках товаров и услуг будет учитываться­ не только цена, но и влияние произ­водства на окружающую среду, экономику и общество. Приоритет, отдаваемый экологически чистым продуктам и услугам, позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, стимулировать развитие «зеленых» технологий и создать более благоприятные условия жизни.

По словам Батырбека Аубакирова, в Казахстане ежегодно производятся госзакупки на несколько триллионов тенге. При этом существует практика, когда закупаемая госсектором мебель почти вся собрана в соседней стране, а в Казахстане лишь прикручены ножки да ручки... Но этого, к сожалению, хватает, чтобы прилепить на изделие знак Made in Kazaкhstan.

Как считает Батырбек Аубакиров, необходимо на законодательном уровне закрепить норму, согласно которой продукция, изготовленная на отечественных производствах с применением «зеленого» компонента, то есть вторсырья, считалась бы приоритетной для госзакупок или имела хотя бы обязательную квоту. Насущная задача – развивать институт сбора отходов, переработку и практиковать добавление их в производимую казахстанскую продукцию.

Таким образом государство создаст спрос на переработку вторсырья. Наши сограждане станут понимать, что та же пустая бутылка из-под воды имеет ценность. Из мусора можно делать мебель, стройматериалы, добавки в асфальт, упаковочный материал и подобные товары. Необходимо установить перечень изделий, которые могут содержать «зеленую» составляющую без ущерба качеству.

Государство должно обязать заказчика закупать именно нашу «зеленую» продукцию. Пусть это будет для начала не сто процентов от всего объема, а определенный процент от него, но и этот шаг станет большой поддерж­кой для бизнеса, работающего с вторсырьем.

Чтобы «зеленая» продукция, произведенная в Казахстане, стала полноправным участником госзакупок и «потянула» за собой всю цепочку – сбор, сортировку и переработку вторсырья, нужно проделать огромную работу. В Ассоциации переработчиков даже есть идея создать некую коалицию из различных общественных объединений и представителей профильных госорганов для достижения поставленных целей.

#экология #переработка #отходы #пластик

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