Культурные связи

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Юлия Миленькая, Алматы

Меморандум о сотрудничестве между концертными учреждениями страны позволит отечественным музыкальным коллективам расширить творческие и организационные возможности.

В Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоял­ся семинар концертных организаций. Главная тема дискуссии – формирование и развитие культурных связей между городскими, областными и республиканскими профессиональными творческими коллективами. В рамках «круглого стола» руководители филармоний и концертных объединений Казахстана подняли актуальные вопросы, касающиеся обновления репертуара коллективов в современных условиях, укрепления гастрольных связей, зарплаты работников сферы культуры.

– Мы уже сотрудничали со многими концертными организациями. Подписанное же соглашение позволит расширить границы взаимодействия, – сказал директор Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Акан Абдуалиев.

В Казахстане насчитывается 20 концертных организаций. По словам Акана Абдуалиева, в меморандуме прописаны важные пункты взаимодействия коллективов друг с другом, в том числе во время гастролей.

– Теперь, когда мы будем приезжать в тот или иной город с концертами, приглашающая сторона будет бесплатно предоставлять нам концертный зал, транспорт, в некоторых случаях временно снабжать инструментами, которые затруднительно перевозить из одного города в другой, а также оказывать информационную поддержку, – рассказал он.

В дальнейшем текст документа будет дорабатываться. Известно, что в скором времени меморандум подпишут и другие творческие союзы республики.

Участники семинара обратили внимание на то, что сегодня детский музыкальный репертуар фактически отсутствует. В этой связи необходимо расширять «библиотеку» исполняемых произведений. Кроме того, планируется создание электронной платформы, где можно будет размещать партитуры и ноты различных произведений для открытого пользования.

#культура #концерты #РК #меморандум #музыканты

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