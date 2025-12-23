Аэропорт в Аркалыке не функционировал более 30 лет: последний самолет вылетел из города в 1992 году, после чего здание пришло в аварийное состояние

Строительство аэропорта в Аркалыке планируется завершить в июле 2026 года. Об этом во время брифинга в СЦК сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов, передает Kazpravda.kz

Сначала спикер прокомментировал информацию о том, что объект следует сдать до конца 2025 года. По словам главы региона, такие сроки не соответствуют реальному ходу работ.

- Никто информации о том, что мы должны закончить аэропорт Аркалыка до конца 2025 года, не давал. Это невозможно. Мы эту работу начали только осенью, - отметил Кумар Аксакалов.

Речь идет не о реконструкции, а фактически о строительстве нового объекта. Аэропорт в Аркалыке не функционировал более 30 лет: последний самолет вылетел из города в 1992 году, после чего здание пришло в аварийное состояние.

- Здание было аварийным, нам пришлось его убирать. Поэтому работы начались только осенью, - пояснил глава области.

С учетом необходимости демонтажа старой инфраструктуры и проведения полного комплекса строительных работ, завершение проекта запланировано на июль 2026 года. Ввод аэропорта в эксплуатацию должен улучшить транспортную доступность Аркалыка и стать дополнительным стимулом для социально-экономического развития региона.