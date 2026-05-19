Аэропорт в курортной зоне «Кендерли» откроют в конце года

О ходе реализации проекта, направленного на комплексное развитие туристического потенциала региона, на заседании Правительства доложил аким региона Нурдаулет Килыбай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В рамках реализации поручений Главы государства в Мангистауской области ведется строительство нового аэропорта в курортной зоне «Кендерли». Объект возводится в Каракиянском районе в 13 км от побережья Каспийского моря и охватывает площадь 599 гектаров.

По словам акима, общая стоимость проекта составляет 56,9 млрд тенге, из которых к настоящему моменту уже освоено 19,9 млрд тенге. На строительной площадке в круглосуточном режиме задействовано 215 рабочих и 122 единицы специализированной техники – общий объем выполнения строительных работ уже достиг 32%. Согласно утвержденному графику, запуск аэропорта запланирован на IV квартал текущего года.

«На первом этапе строится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, способная принимать воздушные суда типов Q-400, ATR и CRJ. На следующем этапе инфраструктура будет расширена, и будет обеспечена возможность приема лайнеров Airbus A320 и Boeing 737. Планируется открытие 9 новых авиамаршрутов, включая международные и внутренние направления»,— подчеркнул Нурдаулет Килыбай.