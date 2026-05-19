Олжас Бектенов поручил до конца года открыть прямые рейсы из Астаны в Токио и Нью-Йорк

На заседании Правительства Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что развитие авиационной отрасли и расширение международного авиасообщения являются важными условиями для дальнейшего экономического роста страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Согласно стратегическому плану Международной организации гражданской авиации (ICAO) к 2050 году количество пассажиров превысит 12 млрд в год, а мировой парк коммерческих самолетов уже к 2034 году увеличится вдвое. Поэтому нам необходимо встроиться в глобальную цепочку развития мировой авиации, заняв свои ниши. Требуется ускорить открытие новых международных направлений, в частности, в страны Европейского союза и США, причем по конкурентным ценам за билеты. Особое внимание следует уделить зарубежным авиамаршрутам из Астаны», — отметил Олжас Бектенов.

Отдельно акцент сделан на расширение международной маршрутной сети.

Он поручил Министерству транспорта совместно с компанией Air Astana до конца текущего года открыть прямое авиасообщение из нашей столицы в Токио и Нью-Йорк, а в 2027 году – из Астаны в европейские столицы: Лондон, Париж, Рим, Вену и другие города. « Это важно для привлечения инвесторов и туристов», — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов также поручил в текущем году запустить четыре новых аэропорта в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Павлодарской областях. А именно в Катон-Карагае, Зайсане, Кендерли и Аркалыке, а также завершить модернизацию аэропорта в Павлодаре.