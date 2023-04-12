Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК

Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан.

До нового назначения Кунсулу Закарья с августа прошлого года была генеральным директором АО «Национальный холдинг QazBioPharm».

Ранее возглавляла Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Министерства здравоохранения РК.

Кунсулу Закарья известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Она лауреат Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, член Академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания, разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.