Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук РК

Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте Республики Казахстан.
До нового назначения Кунсулу Закарья с августа прошлого года была генеральным директором АО «Национальный холдинг QazBioPharm».
Ранее возглавляла Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Министерства здравоохранения РК.
Кунсулу Закарья известна как признанный специалист в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.
Она лауреат Государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, член Академии естественных наук, член-корреспондент Российской академии естествознания, разработчик казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.