В июне из Нацфонда планируют продать $350-450 млн

О планах по покупке и продаже валюты рассказали в Нацбанке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

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«По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июне 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов США», - сообщили в банке.

Также в НБ привели данные за май. По итогам мая курс тенге ослаб на 1,2%, до 447,25 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 234 до 251 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5 млрд долл. США.

«Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за май составили 800 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 16% от общего объема торгов и не более 40 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Нацфонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций фонда на валютный рынок», - говорится в сообщении.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в мае продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 10% от общего объема рынка. Валютных интервенций в мае НБ не проводил.

Отмечается, что в рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.