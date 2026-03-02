Кувейтская фондовая биржа приостановила торги

В мире
93
Айман Аманжолова
корреспондент

Решение принято в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Фото: РИА Новости

Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

"На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 1 марта, до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте биржи.

#торги #Кувейт #биржа

Популярное

Все
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
Четыре золотые медали завоевали казахстанские боксеры на «Кубке Странджа»
Кувейтская фондовая биржа приостановила торги
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Новая Конституция – новые возможности
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Новая архитектура доверия и развития
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
На основе идеи человекоцентричности
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна

Читайте также

Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
МИД Казахстана рекомендует казахстанцам временно воздержать…
Туркменским женщинам подарят по $17 к 8 Марта
Число жертв наводнений в Бразилии продолжает расти

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]