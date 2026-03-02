Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

"На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 1 марта, до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте биржи.