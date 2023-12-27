Кызылординская область в 2023 году. Индустрия, инновации, инвестиции

По итогам 11 месяцев 2023 года Кызылординская область по макроэкономическим показателям вошла в тройку лидеров по республике

Объем инвестиций вырос на 18,4%, достигнув почти половины триллиона тенге. Причём, 72% - это частные инвестиции. В регионе со значительным потенциалом минерально-сырьевых ресурсов сделали акцент на нескольких направлениях. Это расширение потенциала горнорудной промышленности, развитие отрасли строительных материалов, АПК, устойчивое обеспечение энергоресурсами новых производственных объектов и жителей региона.

Так, за 11 месяцев 2023 года наблюдается рост в обрабатывающей промышленности на 28,9%, в сельском хозяйстве - на 2,5%, по объёму строительных работ - на 20,4%, в жилищном строительстве – на 16,3%, в торговле – на 4,7%, в сфере транспорта и логистики - на 8,4%, по объёму инвестиций в основной капитал – на 18,4%, в том числе по частным инвестициям – на 19,5 %.

На 57% вырос бюджет региона, превысив сумму в 609 миллиардов тенге.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 21,5%. Количество же самих действующих субъектов МСБ увеличилось на 10,3%. В текущем году на финансовую поддержку предпринимательства из различных источников привлечено 63 миллиарда тенге, профинансировано более 4,6 тысячи проектов. В результате принятых мер численность занятых в малом и среднем предпринимательстве выросла на 15,8% - это более 124 тысячи человек.

Усилен социальный блок

В текущем году на сферу образования в регионе выделили 278 миллиардов тенге. Вводятся в эксплуатацию 4 новых школы, а ещё к четырём в Кызылорде пристроены дополнительные здания на 2 тысячи мест. В рамках национального проекта «Комфортная школа» возводят 10 объектов. Всего же предусмотрено строительство 21 школы. А за счёт Фонда поддержки инфраструктуры образования в областном центре ведётся строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном. Она рассчитана на 400 мест. Проект включает также общежитие на 300 мест. Общая стоимость строительства почти 8 миллиардов тенге. Также заложен фундамент и начато строительство Дворца школьников современного типа.

Осуществляется в регионе и поддержка специалистов, приезжающих по программе «С дипломом в село». В этом году её профинансировали на 2,5 миллиарда тенге.

Регион стремится использовать современные технологии и более того – создавать условия для их развития. Для этого на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата открылась Высшая школа искусственного интеллекта и информатики СеулТеха. Данная инициатива реализована в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию на базе трех вузов центров по подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта и проведению исследований в этой сфере. Высшая школа будет специализироваться на подготовке кадров в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и информатики. Студенты будут обучаться по программам, разработанным совместно с СеулТехом, что обеспечит доступ к мировым IT-технологиям.

Значимые изменения происходят и в сфере здравоохранения. Её развитие профинансировано на 138,6 миллиарда тенге. К примеру, в городе Кызылорде начато строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену. Предусмотрено и онкологическое отделение. Стоимость проекта 36,4 миллиарда тенге. Появится и новый Центр крови. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в населённых пунктах строят 27 объектов. Больше половины из них откроют в ближайшее время. На обновление материально-технической базы отрасли выделено 5,1 миллиарда тенге, что в 3 раза больше уровня прошлого года. На базе областной детской больницы будет открыт реабилитационный центр «Қамқорлық», приобретены 2 передвижных медицинских комплекса для проведения онкологического скрининга, оборудование и медикаменты, необходимые для других секторов здравоохранения.

Среди социальных объектов, открытых в этом году, также 11 ФОКов в районах, «Отбасы орталығы». Кроме того, в Кызылорде строится центральный стадион на 7 тысяч мест и многопрофильный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном. На средства мецената открыт Центр «Анаға тағзым», в котором будет действовать центр креативной индустрии женщин.

В помощь аграриям достижения отечественной науки

Основной отраслью экономики Кызылординской области является сельское хозяйство.

Объём инвестиций в сельское хозяйство в текущем году составил 10,1 миллиарда тенге, увеличившись на 45,0 % по сравнению с прошлым годом. В соответствии с природно-климатическими и почвенными особенностями региона сельскохозяйственная отрасль полностью адаптирована к орошаемому земледелию, в том числе рисоводству. По итогам посевной кампании 2023 года было собрано 56,5 центнеров продукции с гектара, или в общем 503 тысячи тонн риса. В этом году с применением водосберегающих технологий засеяно 872 гектара культур.

В регионе работают над еще одним поручением Президента – развитию агронауки и практическому применению ее достижений в сельском хозяйстве.

Для выведения новых сортов риса, других культур и повышения качества продукции в регионе приоритет отдается деятельности Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ибрая Жакаева. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Академией сельскохозяйственных наук в области научного и инновационного развития агропромышленного комплекса Приаралья. В производство уже внедряются новые сорта риса с высокой урожайностью, быстрым сроком вызревания. Ученые тестируют несколько новых сортов. В этом году, по оценкам специалистам, удалось достичь хороших результатов: сорта в пилотном проекте плодоносят на 10-15 дней раньше, давая более 10 центнеров. Если этот показатель сохранится и в следующем году, то с 2025 года кызылординские рисоводы планируют ввести новые сорта.

А для экономичного использования воды приоритет отдается расширению сферы применения методов капельного и дождевального орошения.

Вместе с тем разработана Дорожная карта по восстановлению орошаемых систем в Кызылординской области. Эта работа проводилась совместно с министерством водных ресурсов и ирригации. В ее рамках в области проводятся мероприятия по реконструкции и модернизации ирригационной инфраструктуры путем автоматизации процессов накопления паводковых вод, распределения и учета поливной воды.

Дороги, ЖКХ, энергетика

Вопросам строительства и реконструкции дорог в Кызылординской области уделяется особое внимание. Тем более что на ее территории реализуется ряд крупных проектов. Один из них – международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай». Её участок от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в I-ую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году. В ходе посещения региона в октябре текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует начать работы по ее расширению.

Еще один немаловажный проект - автодорога Кызылорда – Жезказган. На сегодня из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километра.

А в целом из республиканского и областного бюджетов всего направлено 38,5 миллиарда тенге на ремонт 671 километров дорог.

Для укрепления энергетической безопасности как региона, так и страны в целом в Кызылорде начато строительство новой ТЭЦ. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. А ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году. Это позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.

В этом году в области строится 300 многоэтажных жилых домов на 4170 квартир. Уже сдано порядка 2500 квартир. Это позволило обеспечить жиль1м около 11 тысяч жителей региона.

Место притяжения и культурного обогащения

Кызылординская область – это еще и регион с огромным культурным наследием и туристическим потенциалом. В регионе 500 памятников старины. Большой популярностью у туристов пользуется, в частности комплекс Коркыт ата. Мечеть, намазхана, музей, амфитеатр, стелы, памятник в форме кобыза высотой 12 метров игостевой сервис делают комплекс местом притяжения и духовного обогащения.

В этом году в областной музей были переданы позолоченные копии скульптур «Шірік-Рабат сақ жауынгері» и «Сығанақ ханшайымы», представляющие цивилизацию кочевников Великой степи периода Золотой Орды. Новые экспонаты станут культурным брендом региона.

В уходящем году Кызылординская область продемонстрировала положительную динамику развития в различных сферах и создала хороший задел на предстоящий 2024 год. Есть задачи и главное - есть четкий план их выполнения ради повышения благополучия региона и его жителей.