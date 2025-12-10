Time отмечает, что зрительский интерес к Ди Каприо не угасает, а его новые работы продолжают собирать сильные отзывы

Фото: Andrea Raffin / Shutterstock

Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года — статус, подтверждённый успехом его новой главной роли в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Life.ru

Кинокритик Стефани Захарек отметила, что Ди Каприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие», напомнив, что интерес к кино у него появился ещё в 15 лет после просмотра классики и особенно — игры Джеймса Дина.

Актёр рано выбрал путь сложных драматических ролей. В 1993 году он сыграл в картине «Жизнь этого парня», а вскоре отказался от выгодного контракта Disney ради сложной драмы «Что гложет Гилберта Грейпа».

В 2016 году он получил «Оскар» за «Выжившего», закрепив репутацию актёра, готового к самым трудным ролям.

В 2025-м Ди Каприо вновь подтвердил свой статус, сыграв революционера Боба Фергюсона в фильме «Битва за битвой» — немолодого беглеца, который пытается защитить свою дочь.

Time отмечает, что зрительский интерес к Ди Каприо не угасает, а его новые работы продолжают собирать сильные отзывы.