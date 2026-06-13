«Qaitadan» признан лучшим фильмом Центральной Азии на Бишкекском международном кинофестивале

Кино

В столице Кыргызстана прошел IV Бишкекский международный кинофестиваль, объединивший режиссеров, актеров и продюсеров из разных стран, сообщает Kazpravda.kz

В рамках фестиваля состоялся конкурс, в котором были представлены фильмы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. По итогам конкурса казахстанская картина «Qaitadan» завоевала Гран-при в номинации «Лучший фильм».

«Qaitadan» уже стал одним из самых успешных казахстанских фильмов последних лет. В прошлом году всего за три недели проката картина собрала более 1 млрд тенге и возглавила отечественный кинопрокат.

Ранее фильм также стал победителем STEPPE AWARDS – главной награды в сфере креативных индустрий Казахстана – в категории «Кинематограф».

Напомним, проект стал победителем питчинга в 2023 году и был реализован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

#кино #фестиваль #Бишкек

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