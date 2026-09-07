Температура Средиземного моря побила рекорд

В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Вода прогрелась до 28,54 °C, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: А.Аманжолова

Средняя температура воды в Средиземном море 13 августа достигла 28,54 °C — рекордного значения с 1940 года, сообщает Aemet; этим завершилось лето с самым жарким июлем в море и на материковой части Испании.

13 августа поверхностные воды всего Средиземного моря достигли средней температуры 28,54ºC, что стало самым высоким показателем, зарегистрированным как минимум с 1940 года, сообщила Государственная метеорологическая служба Испании.

Сама Aemet через свои социальные сети отметила, что практически весь август море день за днем обновляло температурные рекорды, один за другим, почти без передышки.

Предупреждение прозвучало всего через несколько недель после того, как организация Mercator Ocean International, отвечающая за реализацию морского сервиса Copernicus, подтвердила, что июль уже стал самым жарким месяцем, когда-либо измеренным в Средиземном море. Средняя температура в тот месяц составила 27,07ºC с погрешностью ±0,27ºC, превысив предыдущий максимум, зафиксированный в июле 2025 года (26,68ºC), на четыре десятых градуса.

Сравнительный ряд данных Mercator Ocean начинается в 1993 году, так что оба учреждения, опираясь на разные методики и периоды ссылок, сходятся в оценке: море вступило в неизвестный доселе тепловой режим.

Еще данные конца июня указывали в эту сторону. Aemet (источник на испанском языке) тогда предупредила, что температура Средиземного моря достигла значений, более типичных для второй половины августа, времени года, когда море обычно бывает самым теплым.

В начале того лета температура воды оказалась на 2,6ºC выше нормы, так что море превысило средние значения, характерные для разгара августа, еще в июне. Это аномалия, которую сама служба назвала исключительной.

В планетарном масштабе явление не является исключительным для одного лишь Средиземного моря. Июль 2026 года стал месяцем с самой высокой температурой поверхности мирового океана за всю серию наблюдений: средняя 21ºC между 60º северной и 60º южной широтой.

По всей акватории Средиземного моря на 27 % площади июль стал самым теплым с 1993 года, а примерно 70 % поверхности вошли в четверку самых жарких июлей, когда-либо измеренных, что исключает объяснение рекорда несколькими отдельными аномально горячими участками.

Важно уточнить, что рекордная температура моря не может рассматриваться как прямая причина высоких температур на суше, поскольку в атмосфере действует множество факторов. Зато она способна изменить условия на побережье: вода отдает тепло медленнее, чем суша, поэтому столь теплое Средиземное море мешает ночному снижению температуры, повышает влажность воздуха и способствует более жарким ночам в прибрежной зоне.

Накопление энергии в море отражается и на экосистемах. Длительные морские волны жары подвергают серьезному стрессу организмы, приспособленные к конкретным температурным диапазонам, и могут изменить распределение видов, повысить смертность и нарушить работу целых прибрежных сообществ.

С показателем 13 августа Средиземное море снова превзошло максимум, установленный всего несколькими неделями ранее, в лето, которое и на суше, и на море не перестает обновлять собственные рекорды.

 

#рекорд #море #жара #температура

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