Lesson Study вдохновляет учителей

В столице Кыргызстана завершился первый этап международного проекта Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» по профессиональному развитию учителей. Главным итогом масштабного сотрудничества стало предложение кыргызской стороны об открытии зарубежного филиала центра.

За парты ЦПМ сели самые продвинутые учителя практически из всех регионов республики: Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Ошской, Баткентской, Иссык-Кульской областей и столицы. Новые знания осваивали представители международной сети «Сапат», бишкекских лицеев имени Чингиза Айтматова и «Айчурек», United World и других известных школ. Практически в полном составе приехали из Чолпон-Аты педагоги президентского лицея «Акылман».

В расписании для кыргызских коллег значились новые темы, которые на сегодня можно назвать самыми актуальными трендами в современном образовании. Большинство из них посвящены самому востребованному в педагогической практике стратегическому приоритету – исследовательской деятельности, в первую очередь Lesson Studу (исследование урока) и Action Research (исследование действием).

– Новый год для большой группы кыргызских учителей начался с новых знаний и новых друзей. Казахстанские коллеги открыли для нас системный анализ собственной педагогической практики – Lesson Study и Action Research, которые теперь обязательно будем внедрять по всей стране, – призналась вице-президент международной образовательной сети «Сапат» Раина Асакеева.

Логическим завершением первого этапа масштабного проекта ЦПМ можно назвать тематическую конференцию «Исследовательская деятельность педагога: Lesson Study и Action Research». Особый интерес вызвали подробности от легендарных лидеров мирового образования – президента и почетного генерального секретаря WALS (World Association of Lesson Studies) Кэтрин Льюис и Питера Дадли, которые подключились к Бишкеку из Соединенных Штатов и Великобритании. Постер-сессия стала творческим отчетом об успешном обучении и амбициозных перспективах кыргызских педагогов и их первой заявкой на участие WALS 2024 в Астане.

– Огромная мотивация для нас в том, что благодаря Центру педагогического мастерства, с которым мы дружим, международная конференция Всемирной ассоциации исследования урока впервые на постсоветском пространстве пройдет в Казахстане, – признался директор президентского лицея «Акылман» Эмиль Рыскулов.

Впервые в истории центра уроки для учителей проходили на английском, казахском, кыргызском и русском языках. С первого дня обучения высокие стандарты в профессиональном развитии зарубежных коллег задали звездные тренеры ЦПМ Раушан Абишева, Эльвира Рахмаил, Кыз-Жибек Абдраманова.

– В каждой группе они представили дополнительную информацию по стратегическим приоритетам World Association of Lesson Studies и подробностям международной конференции, которая планируется в Астане в сентябре 2024 года, – подчеркнула проектный менеджер Центра педагогического мастерства Ардак Закарьянова.

Главные итоги международного проекта подтвердили огромную востребованность среди кыргызских педагогов в изучении глобальных тенденций, инструментов и практик мирового образования.

– Сегодня практически все учителя страны заинтересованы в продолжении масштабного обучения, ориентированного на расширение исследовательской деятельности и системное профессиональное развитие, – отметила готовность зарубежных коллег к продолжению успешного сотрудничества директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Центр педагогического мастерства в течение нескольких лет успешно сотрудничает с кыргызскими коллегами. Первыми приехали на обучение в Астану самые успешные учителя международной системы «Бiлiмкана». В декабре прошлого года специально для подробного знакомства с системой Назарбаев Интеллектуальных школ и для участия в первом международном интенсиве «Ориентиры лидера в образовании» в Казахстан прилетела большая делегация Кыргызской Республики: представители известных школ «Сапат», «Креатив – Таалим», «Global school», бишкекского женского лицея «Айчурек», а также Салимбеков Университета. В январе успешно завершен первый этап нового международного проекта по обучению исследовательской деятельности педагога, главным образом Lesson Study и Action Research.

В настоящее время по предложению кыргызской стороны в Центре педагогического мастерства планируется открытие в Бишкеке зарубежного филиала.