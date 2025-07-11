На востоке страны для двухсот учащихся 7-8 классов, ставших победителями конкурса «Сакральный Восток», организовали трехдневные туры по природным и историческим достопримечательностям региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном управлении образования, для маршрутов выбраны Катон-Карагайский район с его историко-архитектурным комплексом «Берел» и национальным природным парком, Курчумский район с геолого-минералогическим памятником Киин-Кериш и озером Зайсан, Глубоковский, где можно побывать в зоне отдыха Горная Ульбинка и Риддере, а также Уланский с такой природной жемчужиной, как Сибинские озера.

«Туры профинансированы за счет бюджета. В программу включены экскурсии, мастер-классы и учебно-практические занятия по основам туризма. Также дети получат навыки ориентирования на местности и закалятся физически в походах, спортивных играх и эстафетах», - рассказали в управлении.

Новые знания о своей малой родине играют большую положительную роль. У детей расширяется кругозор, формируется чувство атриотизма. Первым стартовал тур по Катон-Карагайскому району. В течение трех дней подростки смогут побывать в лесном питомнике парка «Медведский», мараловодческом хозяйстве, музее Оралхана Бокея в селе Чингистай, районной станции юных туристов, а также археологическом некрополе «Берел».