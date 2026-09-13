Кок Жайлау: новые возможности для горного туризма

Развитие горного туризма открывает для Алматы новые возможности в сфере экономики, занятости и отдыха. Расположенный у подножия Заилийского Алатау город обладает значительным потенциалом для создания современной туристической инфраструктуры. Одним из перспективных проектов в этом направлении является строительство горного курорта Almaty Superski в урочище Кок Жайлау.

Фото: архив Kazpravda.kz

По данным проекта, опубликованным в материалах общественных слушаний, курорт рассчитан на пропускную способность до 15 тыс. человек в день. Из них 5 тыс. посетителей смогут заниматься горнолыжным спортом, а 10 тыс. — пользоваться пешеходными маршрутами и другими возможностями отдыха. Предполагается, что курорт будет работать круглогодично, что позволит развивать не только зимний, но и летний туризм, передает Kazpravda.kz

Горный туризм сегодня является важной частью туристической экономики. Он объединяет спорт, активный отдых, семейные поездки и знакомство с природой. Развитие этого направления способствует росту спроса на услуги гостиниц, ресторанов, проката оборудования, инструкторов и транспортных компаний. Для Алматы это означает дополнительные возможности для предпринимателей и создание новых рабочих мест.

Значительный экономический потенциал проекта связан с ожидаемым туристическим потоком. Согласно оценкам, представленным инициаторами курорта, Almaty Superski сможет принимать до 8,9 млн посетителей в год, включая 2,4 млн лыжников и 6,4 млн пеших туристов. По словам руководителя Kazakh Tourism Development Ержана Еркинбаева, при условии расходов туристов на отдых, питание, проживание и другие услуги ежегодный приток в экономику города может достигать около 1 млрд долларов.

Для жителей Алматы появление нового горного курорта означает расширение возможностей для активного отдыха вблизи города. Современная инфраструктура позволит большему числу людей заниматься лыжным спортом, совершать пешие прогулки и проводить время на природе. При этом развитие курорта может способствовать популяризации здорового образа жизни и привлечению молодежи к спортивным занятиям.

Проект также способен усилить туристическую привлекательность Алматы на международном уровне. Современный горный курорт может стать дополнительной точкой притяжения для иностранных гостей, увеличить продолжительность их пребывания в городе и стимулировать развитие сопутствующих отраслей. Это соответствует задаче формирования конкурентоспособного туристического продукта Казахстана.

Таким образом, строительство курорта на Кок Жайлау открывает возможности для комплексного развития горного туризма, создания рабочих мест и привлечения инвестиций. При реализации проекта с учетом экологических требований и интересов города новая инфраструктура сможет стать важной частью туристического потенциала Алматы и внести вклад в развитие экономики региона.