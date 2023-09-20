Лидеров ждут в Казахстане

Привержены укреплению сотрудничества

В ходе встречи с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с ИРИ в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.

В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.

– Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаи­модействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреп­лению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с Вами в Казахстане, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.

В свою очередь Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казах­стан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.

– Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо, – отметил Ибрахим Раиси.

Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреп­лении транзитно-транспорт­ных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстан­ского торгового терминала в порту Бендер-Аббас.

Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.

По широкому спектру вопросов

В ходе переговоров с Президентом Финляндии Саули Ниинистё Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы. Подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.

В свою очередь Саули Ниинистё заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.

Глава нашего государства пригласил Президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме Астана в качестве одного из основных спикеров мероприятия.

Есть взаимный интерес

Глава государства провел переговоры с Президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.

Глава нашего государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.

Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ, сообщила пресс-служба Главы государства.

Партнеры экономические и политические

В день открытия общих дебатов 78-й сессии ГА ООН Касым-Жомарт Токаев в штаб-квартире Организации встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава государства отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами. Румыния выступает ведущим торговым партнером Казахстана в Восточной Европе. На сегодняшний день объем двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 млрд долларов.

– Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу Межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

В свою очередь Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии.

– Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнерами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с Вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне, – отметил Президент Румынии.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня. Также были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.

В завершение встречи Глава нашего государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей.

Сначала консульство, потом посольство

Также Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Черногории Яковом Милатовичем.

В ходе встречи Глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе.

Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

– Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тысяч человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс развитию гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в Вашей стране, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества. Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.

– Господин Президент, я очень рад встрече с Вами. Как Вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и Премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что Премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана, – отметил Яков Милатович.

Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.