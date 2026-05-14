Лингвистические парадоксы

В знаменитом историческом труде «Жамиг ат-тауарих» Рашид ад-дина, который был написан 700 лет назад на персидском языке, приведены неопровержимые доказательства того, что Шынгыз-хан и его сыновья родились и были похоронены на нынешней казахской земле. Это уникальное монументальное сочинение, признанное учеными мира энциклопедией средневековья, в разное время переводилось на разные языки.

Так случилось, что в результате ряда лингвистических парадоксов, ошибок из-за неправильной транскрипции, неточностей, допущенных при переводе этой книги с персидского на русский и европейские языки в XVIII–XX веках, история Шынгыз-хана и его предков была искажена: они из мугулов превратились в монголов и оказались на территории Монголии.

Чтобы читатель мог понять причины превращения слова «мугул» в «монгол», приведу комментарий (с сокращениями) известного специалиста по арабским, персидским и шагатайским языкам Зарипбая Оразбая по этим вопросам из нашей книги «Шынгыз хан», изданной в Казахстане в 2022 году.

Звуки и буквы

«По существу, такие ошибки возникают в результате имеющих место особенностей при написании тюркских слов через буквы в персидском языке. То есть в результате неправильного чтения или перевода подлинника «Жамиг ат-тауарих» на персидском языке без учета указанных особенностей слово «мугул» (мұғул) превратилось в «монгол» (моңғол), а на самом деле это название рода «мугул» (мұғул). Следует отметить, слово «монгол» (моңғол) не встречается ни в одном месте подлинника «Жамиг ат-тауарих».

Чтобы понять, почему такие ошибки имели место, сперва надо разъяснить разницу в алфавитах персидского и арабского языков, а также особенности произношения и написания на фарси слов на тюркском языке… Неправильное прочтение в конечном итоге приводит к изменению содержания текста.

Это происходит при написании транскрипции тюркских слов через арабо-персидский алфавит и их чтении. Главная причина – в арабском алфавите, а также в основанных на этом персидском и тюрко-шагатайском алфавитах звуки [а], [ә], [е], [о], [и], [і], [ы], [у], [ү], [ұ] не считаются в качестве букв. В этой связи данные звуки не пишутся в тексте».

При чтении текста в арабском алфавите читателю следует добавлять звуки самому. Если написанные слова хорошо ему известны, он прочтет их точно. А если нет или читатель не владеет тюркскими языками, то он может ошибиться. Кроме того, в арабском и персидском алфавитах существуют особенности.

«Арабский алфавит, основанный на буквах арабского языка, состоит из 28 букв. Персидский алфавит составлен на основе арабского алфавита, но имеет свои особенности и состоит из 32 букв.

Как было отмечено выше, во-первых, и в арабском алфавите, и в основанном на нем персидском алфавите для звуков [а], [ә], [е], [о], [и], [і], [ы], [у], [ү], [ұ] не предусмотрены знаки и буквы, которые изображали бы эти звуки на письме. Во-вторых, количество букв в персидском алфавите больше по сравнению с арабским алфавитом – на четыре буквы (п, ч, ж, г).

Встречаются книги на персидском языке, написанные только на арабском алфавите, т. е. без использования указанных четырех букв. Поскольку звуки [а], [ә], [е], [о], [и], [і], [ы], [у], [ү], [ұ] в арабском алфавите не считаются буквами, неиспользование их при написании вызывало трудности при чтении слов Корана. Поэтому в арабскую письменность были внесены специальные знаки «замма, фатха, касра, сукун». Эти знаки называются «харакат», и они обеспечивают чтение Корана без ошибок…

Звуки [а], [ә] обозначаются через специальный знак, называемый «фатха», звуки [и], [і], [ы] – через знак «касра», а звуки [у], [ү], [ұ] – через знак «замма». Если после каждой буквы не встречаются звуки [а], [ә], [и], [у], [ү], [ұ] или буква «алиф», то такая буква считается бесхаракатной. Над ней ставится знак, называе­мый «сукун». Он показывает, что согласная буква не имеет в качест­ве сопровождающего никакого гласного звука.

Еще одна особенность литературного арабского языка – отсутствие звуков «е, о, ы», поэтому в арабском алфавите не предусмотрены никакие знаки, изображающие эти звуки».

Трудности перевода

Как указывает Зарипбай Оразбай, данные обстоятельства препятствуют точному написанию слов из других языков арабскими буквами. Например, слово «Жесугей» будет писаться как «Йисугай». Буква «ж» заменяется «й», а вместе буквы «е» используется буква «и», которая дает звуки «и, а, ә». И потому «знающие» читатели будут воспринимать слово как «Жесугей», а «незнающие» – как «Йисугай».

«Эти особенности арабского и персидского языков также отметил И. П. Петрушевский (известный советский историк-востоковед. – Е. И.). Так, персы не могут выговорить гласные буквы на казахском языке, поэтому они произносят слова путем замены гласных на согласные буквы. Например, персы могут выговорить «ж» в слове «таджик», но не могут произнести казахские слова «жыл, жарлық, жұдырық»… Поэтому они слово «жыл» произносят как «йыл», «жарлық» – как «йарлиқ», «жұдырық» – как «йудириқ» или «йудуруқ».

В слове «Шыңғыз хан», заменив буквы «ш» на «ч», «ы» на «и», пишут «Чингиз хан» и читают так. Поэтому при переводе на казахский язык имя «Чингиз хан» следует переводить как «Шыңғыз хан», так как это слово еще до транскрипции на парси писалось как «Шыңғыз хан». Имя Шыңғыз хан ему было присвоено во время Великого курултая в 602 году хижри (1206 год по григорианскому календарю). «Шың» на тюрк-кадымше, на казахском означает «закаленный, сильный и крепкий». «Шыңғыз», от слова «Шың» во множественном числе, означает «сильный из сильных» и «Великий царь».

Зарипбай Оразбай акцентирует внимание на том, что из-за особенностей арабско-персидского алфавита иноязычные гео­графические названия, наименования родов и племен, имена людей, термины меняют свою основу и прежний вид в тексте. Так возникают ситуации, когда одно и то же слово может быть прочтено, а значит, и воспринято по-разному. Так при переводах появляются многочисленные противоречия.

Возникает естественный воп­рос: почему же не используются харакаты, дающие возможность написать слова максимально точно? Дело в том, что переписчикам книг (а типографий в те времена еще не было) добавлять харакаты было неудобно, ведь это занимало больше времени. И переписчики выбирали способ переписывания книги без выставления специальных знаков, чтобы увеличить эффективность своего труда. Увы, в ущерб качеству.

«Иными словами, сперва труд Рашид ад-дина был написан с использованием основы персидского алфавита из 32 букв и путем использования полного пакета харакатов, необходимых для правильного чтения терминов и названий, – пишет Зарипбай Оразбай. – Позже некоторые переписанные копии были на персидском алфавите из 32 букв, а некоторые копии были переписаны с использованием арабского алфавита из 28 букв и без харакатов.

Все эти обстоятельства при переводе книги на другие языки или при транскрипции текста книги привели к разному написанию названий, терминологических слов, появлению разнящихся друг от друга множества вариантов. В дополнение к этому ученые любой страны слова других народов и названия различных земель и вод, людей, родов-племен при их транскрипции на свой язык стараются делать легкими и удобными для произношения. Конечно, это ведет к ошибкам и искажениям, потому что топонимы, имена людей, термины и слова, характерные для других языков, теряют свою основу, утрачивают свое значение.

Если привести пример сказанному, то слово «мугул» (мұғул) в оригинале в иностранных переводах транскрибируется как «монгол» (моңғол). По этой причине возникают путаница и непонимание. В результате из-за неправильной транскрипции название одного и того же народа звучит иначе или появляется другое особенное название.

Несведущие в данных вопросах некоторые люди пытаются объяснить это так: в арабском и персидском языках отсутствует буква «ң», поэтому они в слове «моңғол» убирают букву «ң», пишут «моғол».

Однако это безосновательный предлог, который не выдерживает никакой критики.

Несмотря на то что в арабском и персидском алфавитах отсутствует буква «ң», они эту букву передают через сочетания «нк», «нг» и читают на основе этого писания. Это бесспорное правило.

Приведем следующий пример: в слове «Шыңғыз хан» имеется буква «ң», его арабы передают через сочетание «нк», а персы – через «нг» и пишут как «Ч+и+нг+г+и+з хан» и читают так. Наподобие этому Рашид ад-дин в своем труде слово «мұң ұл», которое является основой слова «мұғул», изобразил как «мұнг ұл». Здесь сочетание «нг» в казахском языке представляет букву «ң».

Если персы хотели написать слово «моңғол», то его писали бы как «м+у+нг+ғ+у+л», т. е. «мунгғул». В дополнение к этому в слове «мұғул» после буквы «м» отсутствует буква «о», т. е. после буквы «м» поставлен специальный знак, означающий наличие буквы «ұ».

Только одно это свидетельствует, что прочитать это слово как «моңғол» никак невозможно даже с точки зрения орфоэпии».

Как этноним «мугул» вдруг превратился в «монгол», топоним «Мугулистан» ‒ в «Монголию», а тюркские племена – в «монголы», можно увидеть в «Оглавлении» академического издания Института востоковедения Академии наук СССР «Джами‘ ат-таварих» (Издательство Академии наук СССР: Москва. 1952. Ленинград, стр. 53 и 56): «Глава вторая ‒ о тюркских племенах, которых в данное время называют монголами [мугӯл], но в древности у каждого из них было особое имя и прозвание, имели они также и господствующее положение, и подневольное состояние». А также: «Глава четвертая ‒ о тех тюркских племенах, которые в древности назывались монгол [мугӯл]; она делится на две час­ти, из коих первая посвящена монголам [вообще], а во второй части говорится о монголах [ответвления] нирун».

История и география

Теперь, когда читатель узнал об истиных причинах превращениях названия рода «мугул» в «монгол», топонима «Мугулис­тан» в «Монголию», настало время показать, как предки Шынгыз-хана, он сам и его сыновья, родившиеся и проживавшие в долинах рек Бухтарма (Унан), Курчум (Тугла) и Черный Иртыш (Килуран), берущих свои истоки с хребтов Тарбагатай (Бурхан) и Листвяга ( Калдун) на территории нынешней Восточно-Казахстанской области, вдруг по воле переводчиков вышеназванного академического издания без какого-либо объяснения оказались на территории нынешней Монголии.

Здесь следует обратить внимание на нижеследующие слова из книги «Джами‘ ат-таварих»: «...по рекам и горам в [областях] народа найман, как, например, Кок Ирдыш [Синий Иртыш], Ирдыш, [гора] Каракорум, горы Алтая...» Из текста видно, что в эпоху Шынгыз-хана найманы жили на берегу Иртыша в Южном Алтае. Но равнина Каракурум, которая находилась на берегу Иртыша, была переведена как [гора] Каракорум и оказалась за тысячи километров от этих мест – в Монголии и тут же с помощью только одной ссылки (под номером 5 на странице 73) и превратилась в ее столицу: «В верховьях р. Орхон, где проходит хребет Хангай. Впоследствии здесь возникла монгольская столица того же имени».

Но на самом деле река под названием Орхон находилась на нынешней территории Восточно-Казахстанской области. В этом можно убедиться, посмотрев карту С. У. Ремезова от 1701 года.

Найманы, входящие в состав нынешнего казахского народа, до сих пор живут в окрестностях озера Зайсан (Кок Ирдыш), по берегам реки Иртыш, в долинах рек Курчум (Тугла) и Черный Иртыш (Килуран) и на равнине Каракурум в Восточно-Казах­станской области.

Другая переводческая ошибка: Мугулстан был переведен сначала как Могулистан, который затем в результате искажения превратился в страну «монголов». Это наглядно видно из предис­ловия «Джами‘ ат-таварих», где мы читаем: «...в местностях с многочисленными летовками и зимовками, известных под именем Могулистана [т. е. страны монголов. ‒ А. С.] и принадлежащих народу кераитов...»

Такая же участь постигла и остальные топонимы, оронимы и гидронимы (горы Бурхан Калдун, реки Унан, Тугла и Килуран) из книги Рашид ад-дина, которые вместо нынешней территории Восточно-Казахстанской области также оказались на земле Монголии.

Следует отметить, что по просьбе алтайских зайсанов (жайсанов), т. е. предводителей различных родов, населяющих Алтайские горы, в октябре 1917 года Временное правительство Колчака создало Каракорумский уезд в составе Алтайской губернии, восстановив подлинное название Каракурума, где находились ставка и столица империи Шынгыз-хана.

Но 13 апреля 1920 года на заседании Алтайского революционного комитета Каракорумский уезд переименовали в Горно-Алтайский уезд.

Изложенные данные свидетельствуют о том, что название Каракурум (Каракорум) всегда хранилось в памяти казахского, а также алтайских народов. Но царская Россия и советское правительство всячески старались стереть из памяти народа название местности Каракурум (Каракорум) путем проведения многочисленных административно-территориальных делений и изменения ономастики. А в 1960 году после ввода Бухтарминского водохранилища Каракурум (Каракорум) был полностью затоплен.

...В заключение хотелось бы подчеркнуть, что повторение ошибок, допущенных в изданиях советского периода, при разработке нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» недопустимо, и ученым следует, в частности, обратиться к оригиналу книги «Жамиг ат-тауарих» Рашид ад-дина.