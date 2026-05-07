Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества

Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов. Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана.

Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма. В ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сот­рудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач. Государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих.

В новой Конституции четко закреплено, что «защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина». В этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны. Уверен, опираясь на благородные идеалы служения Родине и прогрессивные конституционные ценности, мы укрепим устои нашей многовековой государственности и достигнем высокой цели по построению Справедливого, Сильного, Безопасного Казахстана.

Выражаю защитникам Отечества благодарность за стойкость, образцовую службу и верность присяге!

Желаю всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!

Пусть крепнет нерушимое единство армии и народа!

Пусть будет незыблемой наша священная Независимость!