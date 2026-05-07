Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества

Президент

Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления Главы государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Дорогие казахстанцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое государственное и общественное значение, олицетворяет мужество, невероятную силу духа и самоотверженность наших воинов. Он объединяет всех, кто служил и служит на благо Родины, денно и нощно стоит на страже мирного неба, территориальной целостности, стабильности и безопасности Казахстана.

Наши бойцы и командиры продолжают славные традиции героических предков и показывают яркий пример подлинного патриотизма. В ходе миротворческих миссий, специальных учений, различных международных соревнований солдаты и офицеры, сот­рудники всех силовых структур страны неизменно демонстрируют высокий уровень профессионализма, дисциплины, боевой выучки и подтверждают готовность к выполнению самых сложных задач. Государство всегда будет уделять первостепенное внимание повышению обороноспособности и всесторонней поддержке военнослужащих.

В новой Конституции четко закреплено, что «защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина». В этих словах заключен глубокий смысл, отражающий неразрывную связь страны и народа, ответственность каждого за судьбу Отчизны. Уверен, опираясь на благородные идеалы служения Родине и прогрессивные конституционные ценности, мы укрепим устои нашей многовековой государственности и достигнем высокой цели по построению Справедливого, Сильного, Безопасного Казахстана.

Выражаю защитникам Отечества благодарность за стойкость, образцовую службу и верность присяге!

Желаю всем гражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!

Пусть крепнет нерушимое единство армии и народа!

Пусть будет незыблемой наша священная Независимость!

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Долг – быть первым во всем
Хранители национальных традиций
Не покидая пост
Триумф таланта
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Искали сакуру – нашли весну
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Токаев принял членов правительства Австрии
Военнослужащим и силовикам присвоены высшие звания и классн…
Ряд силовиков награждены госнаградами РК
Токаев высказался о заслугах фронтовика Кенжебая Маденова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]