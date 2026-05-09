Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны

День Победы остается одной из самых значимых дат в истории

По поручению Главы государства Премьер-министр РК Олжас Бектенов, Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов возложили цветы к монументу «Отан Ана» в Астане в честь Дня Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Участники церемонии почтили минутой молчания память казахстанцев-фронтовиков, тружеников тыла и всех погибших в годы войны.

День Победы остается одной из самых значимых дат в истории, напоминая о цене мира, преемственности поколений и ответственности за сохранение согласия и мирного неба.