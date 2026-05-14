Три Гран-при из Алании

Культура
310
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Квинтет SAMIYAN Павлодарской областной филармонии им. И. Байзакова и учащиеся музыкального колледжа стали победителями V Международного конкурса исполнителей Global Art Competition.

фото предоставлено филармонией

Событие собрало рекордное количество конкурсантов: в Аланию съехались более ста участников из Турции, Казахстана, Китая, Узбекистана, Грузии. Возглавила жюри известная пианистка – ректор консерватории Адана профессор Ульвия Акбаш.

По итогам двух конкурсных дней мужской коллектив SAMIYAN Павлодарской областной филармонии завоевал главный приз среди профессиональных ансамблей вокалистов. Этот квинтет прошел яркий путь от творческого эксперимента до одного из самых узнаваемых коллективов региона. Он был образован весной 2016 года и сразу же значительно расширил концертные возможности филармонии. В настоящее время в составе группы выступают Канат Абдыгомар, Баглан Тойбеков, Диаз Шахметов, Максат Нышанбаев и Аллажар Саттар.

«История коллектива началась с идеи художественного руководителя Мадины Нургожиновой попробовать звучание a cappella в исполнении солистов камерного хора. Творческий поиск оказался успешным и со временем вырос в первый в Прииртышье мужской вокальный квинтет. В дальнейшем коллектив уверенно заявил о себе на конкурсной сцене, стал лауреатом престижных фестивалей, расширил гастрольную географию и наладил сотрудничество с современными авторами. Позднее под руководством Мадины Канатовны был создан и женский квинтет TABRIZ, также занявший достойное место в музыкальной культуре региона и страны», – рассказали в филармонии.

Репертуар SAMIYAN отличается жанровым и стилевым разнообразием. В концертных программах звучат произведения a cappella на разных языках мира, включая избранные сочинения итальянских и французских композиторов, а также популярная и современная вокальная музыка в авторских аранжировках.

Сегодня SAMIYAN – это не просто ансамбль, а настоящий культурный бренд, чье искусство одинаково тепло принимают как в Казахстане, так и за его пределами. В конкурсную программу в Турции павлодарцы включили такие произведения, как «Қуанышым менің» Кусаинова, «Іңкәрім-ай» Мухамеджанова, «Amore scuzami» Mescoli, «Вариации на темы Абая» в обработке Е. Коробейниковой, «Dicitencello vuie» Falvo.

Еще два Гран-при в своих номинациях завоевали студентки Павлодарского музыкального колледжа Дана Ибраева (скрипка) и Айжанат Абубакир (қыл қобыз).

Гран-при в номинациях «Фортепиано» и «Труба» остались за представителями Турции. Среди участников из Павлодара первые места также завоевали Анель Данияр, Аделина Абельдинова, Дамели Жусупова (скрипка), Аянат Сериккызы (гитара), Ныгмет Жансая и Нуралы Касен (фортепиано).

#конкурс #Павлодар #филармония #SAMIYAN #Global Art Competition

