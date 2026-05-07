Партия «Әділет» заявила о своей поддержке реформ Главы государства

Сегодня в Астане состоялся учредительный съезд новой политической партии «Әділет», ознаменовавший начало её официальной деятельности, сообщает Kazpravda.kz 

Фото организатора

В работе съезда приняли участие около 1000 делегатов из всех регионов Казахстана. В ходе заседания делегаты утвердили официальное наименование организации – Общественное объединение «Политическая партия «Әділет», приняли её устав и программу, а также избрали руководящие органы и председателя партии.

Председателем партии избран Айбек Дадебай. Выступая перед делегатами, избранный председатель партии «Әділет» обозначил главное направление работы:

«В основе нашей партии – принципы законности и порядка. Вера людей в силу закона – главный ресурс государства и её опора. Поэтому наша задача – не просто провозгласить справедливость, а сделать её частью нашей общей культуры и условием повседневной жизни. Другими словами, Справедливость должна стать отличительной чертой национального менталитета. Именно на этом моменте постоянно фокусирует свое внимание Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев», – сказал Айбек Дадебай.

Партия «Әділет» базирует свою деятельность вокруг следующих принципов: Закон и Порядок; Эффективные институты; Сильные регионы – сильная страна; Слышащее государство в действии; Справедливая, конкурентная экономика; Социальная солидарность и адресная поддержка; Ставка на человеческий потенциал; Цифровое государство; Таза Қазақстан; Ответственная средняя держава и новая геополитическая этика.

Идеология «Әділет» основывается на убеждении, что будущее процветающего Казахстана формируется сегодня через ежедневный выбор каждого гражданина – выбор работать честно, уважать закон и активно участвовать в жизни страны, не оставаясь в стороне.

«Наши единомышленники – именно такие люди. Они активные и ответственные созидатели. Мы будем работать вместе, работать честно, прозрачно и подотчётно. Обещаем последовательную, ответственную и системную работу», – подчеркнул Айбек Дадебай.

Эти идеи уже нашли отклик в сердцах казахстанцев: с момента запуска цифровой платформы http://adilet-partiyasy.kz 30 апреля было подано более 9000 заявлений на вступление в партию.

Формирование партии стало практическим воплощением ценностей, закрепленных в новой Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года. Учредительный съезд подтвердил статус «Әділет» как партии поколения Независимости, нацеленной на укрепление институтов представительной демократии и верховенства закона.

