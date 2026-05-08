Китай удаляет из интернета весь люкс

С начала 2026 года кампания против демонстрации роскоши в интернете стала более жесткой и системной

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Программа «Цинлан» стартовала еще два года назад. Ее цель — контролировать инфлюенсеров, которые выставляют напоказ богатство ради популярности и трафика, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

В последнее время меры ужесточились, и блогеры с миллионной аудиторией начали исчезать буквально за ночь. Если раньше блокировки были точечными, теперь на китайских платформах внедрены новые технологии. Умные алгоритмы на Douyin, Weibo и Xiaohongshu автоматически распознают люксовые бренды в кадре и снижают охваты таких постов на 90% или блокируют их, пишут местные СМИ.

С октября 2025 года в Китае запрещено вести медицинские, юридические и финансовые блоги без профильного диплома. За нарушение грозит блокировка аккаунта или штраф.