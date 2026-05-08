Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции

Сегодня в столице состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, организованные Посольством Французской Республики, в ходе которых доктору исторических наук, профессору КБТУ Гульнаре Мендикуловой было вручено звание кавалера Орден Академических Пальм, присвоенное постановлением Премьер-министра Франции от 29 декабря 2025 года, сообщает Kazpravda.kz

Этот почётный орден был учреждён в 1808 году Наполеоном Бонапартом и является одной из старейших наград Франции в области образования и науки. Высокая французская награда была присуждена профессору Гульнаре Мендикуловой в знак признания её выдающегося вклада в развитие образования и научных исследований в Казахстане, а также многолетней работы по изучению судьбы казахстанских ветеранов, сражавшихся во Франции.

Церемония вручения награды состоялась в ходе приёма, организованного Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции Сильваном Гиоге и Атташе по вопросам обороны, полковником Робером Аземаном в Резиденции Франции в Астане.

Профессор, ученый-историк Гульнара Мендикулова в своем выступлении после вручения столь высокой награды, отметила, что Франция всегда была для нас особенно близкой страной: ещё в детстве, затем в юности и на протяжении всей жизни нас сопровождали французская классическая литература и театр, ставшие неотъемлемой частью нашего культурного опыта. Гульнара Малбагаровна поблагодарила народ Франции, Правительство Франции, Минобороны и МИД обеих стран за такую высокую награду.

В своем выступлении она выразила благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а также Чрезвычайным и Полномочным Послам Казахстана во Франции в разные годы - начиная с Нурлана Даненова, Жана Галиева и Гульсары Арыстанкуловой - за поддержку этого благородного дела, возвращения забытых имен казахстанцев, которые во время Второй мировой войны участвовали во французском Сопротивлении и сражались за освобождение Франции от нацистов.