Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны

В День Победы пассажиры общественного транспорта столицы стали свидетелями необычного музыкального перформанса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В честь Дня Победы этнокультурный ансамбль «Әжелер шаңырағы» организовал душевное музыкальное поздравление для пассажиров общественного транспорта.

Артистки ансамбля исполнили песни военных лет, а также известные казахские произведения. Такое музыкальное сочетание позволило не только отдать дань уважения подвигу героев, но и напомнить горожанам о богатом культурном наследии страны. Исполнение знакомых композиций стало для пассажиров неожиданным и теплым подарком, наполнившим поездку праздничным настроением.

«Мы хотели поздравить всех горожан с Днем Победы, подарив им частичку нашего искусства. Эти песни символ мужества, мира и неразрывной связи поколений, поэтому нам было важно исполнить не только композиции военных лет, но и любимые народом казахские мелодии, которые согревают сердца. Такие мероприятия проводим каждый год и они стали городской традицией», – рассказали участницы коллектива.

Пассажиры автобусов с воодушевлением встретили выступление, подпевая артисткам и выражая слова искренней благодарности за создание атмосферы единства и праздника в этот значимый день.