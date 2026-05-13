И станет песок... черноземом

– Я работаю не ради денег, – говорит фермер из Жанааркинского района, основатель КХ «Мирас» Толеген Жаманов. – Для меня важно видеть результат своего труда.

...Уже десять лет этот аграрий и, между прочим, знаток истории родной земли, окончивший в свое время Казахский национальный университет им. аль-Фараби, живет землей, развивая животноводство и растениеводство. Мясо, кумыс, творог и многие другие плоды сельского труда охотно раскупают потребители из Караганды и Астаны.

А начинал Толеген Жаманов со сферы совсем не аграрной – с районной газеты «Қазыналы өңір», первой в Жанааркинском районе, которую сам же и основал после университета. Издание, кстати, до сих пор выходит и тоже пользуется спросом.

– Газета на селе – дело нужное, но хотелось чего-то большего, – поясняет Толеген Жаманов. – Так возникла идея создать собственное фермерское хозяйство и опробовать на практике те аграрные и экономические идеи, о которых сам же неоднократно писал на страницах районки.

Примечательно, что, создавая хозяйство, магистр истории использовал научный подход. Прежде чем приступить к реа­лизации проекта, тщательно проштудировал книги по агрономии, другую научную литературу.

Поводом для недавней поездки в хозяйство большой делегации, к которой присоединилась и я, послужила нынешняя посевная на орошаемых полях. К слову, орошаемое земледелие – новый метод для Жанаарки, и начинают его именно в КХ «Мирас». Другая важная причина – вручение первых сертификатов об обучении на авторских курсах Толегена Жаманова, ставших возможными благодаря поддержке РПП «Атамекен». Желающих их пройти оказалось немало – более 30 человек. Коллег Толеген лично обучал премудростям, которые гарантированно помогут расти и обновляться крестьянским хозяйствам.

...Мероприятие провели в одном из отделений КХ «Мирас». Недавно здесь построили новый коровник для размещения приплода породистых герефордов. Пастбища, как объяснил фермер, знакомя с образцовым хозяйством, находятся в другом месте. А здесь – стройный ряд посевной сельхозтехники, добротные здания.

На месте члены делегации осмотрели приусадебный участок и уходящие вдаль пастбищные земли, огороженные забором. Выращиваемых здесь племенных буренок пока увели в степь – на выпас.

И на первый, и на более тщательный второй взгляд стало понятно – хозяйство создавалось с большим уважением к земле, на долгие годы, с надеждой на преемственность поколений.

– «Мирас» я основал в декабре 2015 года, – рассказывает Толеген Жаманов. – Сегодня это около двух тысяч гектаров земли, в том числе 292 га пашни, 349 га орошаемых земель. Часть пастбищ тоже перевел в орошаемые, чтобы принять участие в соответствующей государственной программе. Для района это первый проект, и насколько он окажется эффективным – покажет урожай.

В прошлом году в КХ «Мирас» полностью подготовили инфраструктуру, приобрели необходимую технику, оборудование. Проект был приостановлен только на время зимы.

– В этом году было мало снега, а для нового проекта требуется вода, – поясняет фермер. – В области Улытау есть две водные артерии, близкие к крестьянским хозяйствам, где можно забирать воду для орошения посевов и пастбищ.

КХ «Мирас» расположено недалеко от реки Сарысу, которая находится в ведении Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Там хозяйству и выдали разрешение на забор 300 тыс. кубометров воды. При экономном подходе пока такого объема достаточно.

– На орошаемых землях я установил системы кругового действия, оборудование закупил за рубежом, – рассказывает Толеген. – Еще на стадии проекта продумал все так, чтобы расход воды был экономным, чтобы она зря в степь не уходила. Ведь платить за ресурс нужно по счетчику.

Орошаемое земледелие – тоже часть сельской науки: если хочешь успешно развивать животноводство, создавай кормовую базу. С 2020 года в КХ «Мирас» выращивают многолетние травы и злаковые – а это 205 га житняка. Есть эспарцет, ячмень.

– В 2016 году мы завезли герефордов, – говорит предприимчивый фермер. – Как известно, это мясная порода, племенной скот, которому, что важно, не требуется постоянно менять быков-производителей.

Изначально здесь приобрели 60 голов, сейчас вместе с телятами имеется в наличии 150 чистопородных животных, которых охотно покупают местные фермеры для улучшения породы скота мясного направления. Как раз из-за большого спроса и планируется дальнейшее увеличение поголовья.

При грамотном уходе и корм­лении герефорд может давать до полутора кило привеса в массе ежедневно. В степях Жанааркинского района даже летом соч­ная кормовая трава – редкость, а нужна именно такая. Чтобы крупный рогатый скот хорошо набирал вес и давал нормальный отел, в «Мирасе» решили самостоятельно заняться растениеводством, как это когда-то делали в советских совхозах.

– Все, что вы видите в нашем хозяйстве, создано благодаря государственным программам поддержки сельского хозяйства, – объясняет Толеген Жаманов. – Стараемся участвовать во всех проектах, где наши идеи соответствуют условиям господдержки. А это новые предложения каждый год. Так, в рамках господдержки смогли приобрести 11 единиц сельскохозяйственной техники. Преимуществ много, главное – уметь воспользоваться ими. В области Улытау, если не ошибаюсь, зарегистрировано 2 167 крестьянских хозяйств. И они действительно работают.

Были времена, вспоминает фермер, когда труженики полей жаловались на бюрократические сложности. Правительство справедливо решило, что деньги должны работать и быть доступными для заимствования. Крестьянские хозяйства готовы оправдывать доверие государства.

– У меня научный подход ко всему, за что берусь, – объясняет Толеген Жаманов. – Пробы поч­вы с пастбищ и пашен сначала отправляю на исследования в лабораторию. Я фермерам всегда говорю: «Ребята, если вы заболели и к врачу обращаетесь, он в первую очередь у вас результаты анализов попросит, чтобы диагноз поставить. Так и здесь: анализ почвы покажет, каких элементов в ней не хватает или, наоборот, в избытке. Опытный агроном на основе таких данных точно скажет, что можно на конкретной территории вырастить.

Чем еще эффективно хозяйство, где одновременно занимаются животноводством и растениеводством? Экономией на удобрениях.

– Посмотрите вокруг, – говорит Толеген Жаманов. – Почва – сплошной песок, но со временем после естественного удобрения навозом она станет плодородной. В сельском хозяйстве нет мелочей, земля не простит невнимательности.

Взять, допустим, полив. Многие хозяйства пользуются подземной водой из скважин, только вот использовать подземный источник не все могут с умом.

– Не всегда такая вода подходит для полива или водопоя, – считает Толеген. – Растениям и животным нужна теплая влага, напитанная солнечной энергией, а холодная для них – это стресс. Результат – потеря привеса или урожая. Так написано в научных книгах, которые я читал. Растение как ребенок: за ним нужно грамотно ухаживать, создавать тепло, уют.

В планах руководителя хозяйства – и дальше увеличивать поголовье герефордов. И не только их. Как оказалось, в «Мирасе» разводят не только племенных коров, но и лошадей новоалтайской породы.

– В будущем планирую заняться разведением коров молочных пород, создать полностью автоматизированное молочное производство, – отмечает глава крестьянского хозяйства.

Делясь проверенными методами и приобретенным опытом, Толеген Жаманов подробно объяснил и тонкости работы в рамках программ господдержки.

– Если в крестьянском хозяйстве «Мирас» берутся за дело, то доводят его до конца, – подчеркивает председатель РПП по области Улытау Гульмира Каженова. – В маловодном регио­не нелегко быть фермером, но если хотя бы несколько человек из тех, кто решил изучить опыт Толегена Жаманова, воплотит его в жизнь, это будет большое достижение.