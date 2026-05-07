Искусственный интеллект спасает древние рукописи

Технологии
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Сохранение культурного наследия сегодня невозможно без цифровых технологий, превращающих хрупкие древние свитки в вечное достоя­ние человечества.

фото предоставил Национальный центр рукописей и редких книг

2026-й объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта, это дало мощный импульс для перевода традиционных методов архив­ной и музейной работы в современный формат. Национальный центр рукописей и редких книг Министерства культуры и информации активно применяет инновации в своей повседневной практике, используя искусственный интеллект как эффективный рабочий инструмент.

Технологии ИИ помогают специалистам центра решать задачи, которые ранее требовали колоссальных временных затрат. Например, в отделе реставрации с помощью нейросети с высокой точностью определяют степень износа бумаги, выявляют скрытые пятна, следы плесени или микроразрывы на древних страницах. В научно-исследовательской деятельности ИИ стал незаменимым ассистентом при работе с текстами на арабском, персидском, чагатайском языках и төте жазу. Программы помогают анализировать содержание, определять ключевые идеи и подготавливать краткие резюме манускриптов.

Весомым достижением центра стала виртуальная выставка «Письменное наследие истории Великой степи». Разработчиком платформы выступил инженер-­программист Суннат Халилов, который прошел специа­лизированное обучение в Индии по программе технического сотрудничества ITEC. Платформа представляет собой цифровую копию реальной экспозиции центра и охватывает четыре ключевых периода: эпоху Тюркского каганата, государства Караханидов, Золотой Орды и Казахского ханства.

Оцифрованные фонды включают в себя памятники мирового значения, такие как древнетюркская руническая «Книга предсказаний» (Ырық Бітіг)IX века, найденная в Пещере тысячи Будд, и легендарный сборник мифов «Огуз-нама» (XIII век), оригинал которого хранится в Париже. Благодаря цифровизации стали доступны и герои­ческий эпос «Книга Коркыт Ата», копия венской рукописи «Құдатғу Білік» Юсуфа Баласагуни и «Диуани Лүғат әт-Түрк» Махмуда Кашгари – наиболее масштабный лексикографический памятник тюркских языков.

Особое внимание в проекте уделено­ философскому и теологическому наследию: оцифрованы трактаты аль-Фараби по музыке и политике, поэтический сборник Ходжи Ахмеда Ясави «Диуани Хикмет» и его прозаическое сочинение «Рисала Мират Әл Кулуб». Каждому экспонату – от «Кодекса Куманикус» до Корана Кенесары-хана с его личными печатями – присвоен индивидуальный QR-код.

Руководитель отдела публикаций и издательской деятельности Национального центра рукописей и редких книг Толкын Магауиянова подчеркивает:

– Использование искусственного интеллекта и цифровых решений – это не просто способ упростить работу, а важнейший инструмент сохранения культурных ценностей для будущих поколений. С помощью таких проектов мы создаем своего рода цифровой мост между прошлым и будущим. Наша платформа с внедренным AI-гидом позволяет посетителю не просто смотреть на экспонат, а вести с ним интерактивный диалог, получая информацию на трех языках в любое удобное время.

По словам специалиста,­ техническая реализация проекта включала оцифровку редких фондов, создание качественного фото- и аудиоконтента, а также генерацию индивидуальных QR-кодов для каждого манускрипта. Теперь посетитель центра, сканируя код смартфоном, получает доступ к научному описанию предмета. Интегрированный в систему виртуальный помощник AI-гид ориентирует пользователя по разделам и отвечает на уточняющие вопросы.

В планах центра – дальнейшее расширение функционала: внедрение интерактивных исторических карт и полный перенос данных на официальный сайт manuscript.kz для дистанционного доступа к ним из любой точки мира. Системное повышение квалификации сотрудников в области технологий ИИ позволяет центру оставаться флагманом в деле популяризации и изучения национального письменного наследия.

#цифровизация #ИИ #Национальный центр рукописей и редких книг

