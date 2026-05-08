Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Торжества пройдут по всему городу и объединят культурные, социальные и образовательные форматы  от массовых концертов до камерных встреч с ветеранами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице ко Дню Победы 9 мая запланирована насыщенная программа: концерты, спектакли, уличные акции, выставки и патриотические инициативы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Завтра в 11:00 на железнодорожном вокзале «Нұрлы жол» откроется тематическая выставка, посвященная 9 Мая. Государственный архив столицы представит историко-документальную выставку «Ерлік дастаны» и экспозицию материалов о тружениках тыла.

8 мая в 19:00 в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится праздничный концерт «Ерлік дастаны». В этот же день в 19:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького представят спектакль «Алия».

9 мая в 12:00 перед зданием Государственного театра драмы и комедии им. А. Мамбетова состоится праздничный концерт.  

Также, в 12:00 на городской площади (ул. Бейбитшилик, 9) состоится праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, с участием звёзд эстрады.

В 18:00 в театре покажут спектакль «Ар адамы – Бауыржан». Также в 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль «Мәншүк».

В этот же день в 18:00 в Амфитеатре состоится праздничный концерт. Также 9 мая в 18:00 в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдет концерт симфонического оркестра «Жеңіс күні».

Вместе с тем, в честь Дня Победы - 9 мая ветеранам столицы традиционно выплатили единовременные социальные выплаты. Они предусматриваются Правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города, утверждённым решением маслихата г. Астаны от 3 октября 2023 года № 84/10-VIII.

Так, ветерану Великой Отечественной войны в Астане выплатили 5 млн тенге.

#Астана #акимат #мероприятия #День Победы

