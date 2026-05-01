Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики

– Даурен Жуматаевич, накануне значимых дат особое внимание приковано к армии. Какие ключевые изменения произошли в Вооруженных силах за последние годы?

– Совмещение Дня защитника Отечества и Дня Победы в Великой Отечественной войне имеет глубокое символичес­кое значение, отражая преемст­венность поколений, силу воин­ских традиций и героизм защитников Родины, обеспечивших мир и независимость государства. Наша страна внесла значительный вклад в Великую Победу. На фронт было призвано свыше 1,2 миллиона человек, более 600 тысяч из которых не вернулись. Память об их подвиге остается важнейшей частью исторического сознания и пат­риотического воспитания.

Празднование Дня Победы способствует сохранению исторической памяти и формированию у молодежи понимания ценности мира и независимости. По всей стране пройдут патрио­тические акции, шествия, концерты, поздравления ветеранов и другие мероприятия, укрепляю­щие общественное единство.

Говоря о развитии Вооруженных сил, следует отметить, что с момента обретения независимости Казахстан сформировал современную, мобильную и профессиональную армию, способную эффективно реагировать на актуальные вызовы и угрозы. Основы национальных Вооруженных сил были заложены первым министром обороны – участником Великой Отечественной войны Героем Советского Союза и первым Халық Қаһарманы генералом армии Сагадатом Кожахметовичем Нурмагамбетовым. Под его руководством было сформировано организационное и кадровое ядро армии.

На начальном этапе реализованы ключевые реформы: внед­рена военно-территориальная система управления, созданы региональные командования, Сухопутные войска переведены на бригадную основу, сформированы десант­но-штурмовые подразделения. Объединены ВВС и ПВО в Силы воздушной обороны, созданы Силы спе­циальных операций, Военно-морские и территориальные войска, что обеспечило сбалансированную структуру армии.

Сегодня Вооруженные силы оснащаются современными образцами вооружения, включая авиацию, беспилотные системы, бронетехнику и высокоточное вооружение. Прио­ритетом остается внедрение передовых технологий и приведение стандартов к международному уровню. Модернизирована система военного образования, внедряются современные и цифровые технологии обучения, расширяется международное сотрудничество.

Особое внимание развитию армии уделяет Президент – Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев. В числе приоритетов – развитие ПВО, военно-транспортной авиации, Сил специальных операций, средств радио­электронной борьбы и беспилотных технологий. Уровень подготовки личного состава последовательно растет: казахстанские военнослужащие успешно выступают на международных учениях и соревнованиях, демонстрируя высокий уровень выучки и слаженности.

– С учетом трансформации характера вооруженных конфликтов, в том числе широкого применения беспилотных систем, насколько ВС Казахстана адаптируют боевую подготовку под новые реалии?

– Система боевой подготовки Воору­женных сил выстраивается­ с учетом современных форм ведения воору­женной борьбы. Основной акцент сделан на повышении реалистичности обучения, развитии межвидового взаимо­действия и внед­рении цифровых технологий. Расширяется практика учений с применением моделирования и имитации боевых действий, что позволяет эффективно отрабатывать сложные сценарии.

Ежегодно проводится более 200 учений различного уровня, при этом увеличивается доля занятий с использованием тренажеров и симуляторов. Одновременно возрастает интенсивность полевой выучки, включая ночные занятия и действия в сложных условиях.

Пересмотрены программы подготовки, усилена роль командиров, модернизируется учебно-материальная база. Введены новые модули, учитывающие современные угрозы, такие как противодействие БПЛА, борьба с высокоточным оружием, действия в городской среде. Актуализированы направления тактической медицины, огневой и инженерной подготовки.

Особое внимание уделяется психологической устойчивости личного состава и подготовке сержантского корпуса как ключевого звена управления. Военнослужащие отрабаты­вают действия в условиях потерь, изоляции и нарушений связи.

Важным элементом остается международное сотрудничество. Вооруженные силы регулярно участвуют в учениях в рамках ОДКБ, что способствует обмену опытом и повышению уровня подготовки. Внедрение современных технологий и новых методик обучения позво­ляет последовательно повышать боевую готовность войск и их способность действовать в условиях динамично меняющейся обстановки.

– Как вы оцениваете текущий уровень оснащенности современными образцами вооружения и военной техники?

– Развитие и техническое переос­нащение Вооруженных сил остается одним из приоритетов Министерства обороны. Основной акцент делается на поэтапном обновлении вооружения и техники, что позволяет последовательно повышать боевой потенциал войск. Параллельно реализуется программа модернизации имеющихся образцов – танков Т-72, БМП-2, БТР-80, что обеспечивает их соответствие современным требованиям.

Важную роль играет международное военно-техническое сотрудничество с рядом государств, включая Беларусь, Германию, Испанию, Россию, Польшу и Францию, что позволяет эффективно решать задачи ремонта, обслуживания и обновления техники. Осуществляются поставки беспилотных систем, средств разведки и связи.

Особое внимание уделяется развитию авиации. На вооружение поступают современные истребители, транспорт­ные самолеты C-295 и A400M, учебные L-410 и беспилотные комп­лексы. Самолеты A400M уже применяются для переброски миротворческих подраз­делений и гуманитарных миссий.

Система противовоздушной обороны оснащена современными зенитно-ракетными комп­лексами и отечественными радиолокационными средствами «Нур», способными противодействовать широкому спектру угроз, включая БПЛА и высокоточное оружие. Развиваются­ и ударно-разведывательные возможности за счет внедрения беспилотных систем.

В интересах Военно-морских сил ведется модернизация корабельного состава и планируется дальнейшее обновление флота до 2030 года. Сухо­путные войска оснащаются современными образцами бронетехники, артиллерийскими системами, средствами радиоэлектронной борьбы и обеспечения. Артиллерийские подраз­деления получают современные средства разведки и наведения, в том чис­ле оптико-электронные комп­лексы «Атлас».

Параллельно ведутся научно-исследовательские работы по совершенствованию систем управления огнем. Особое внимание уделяется развитию связи. Подразделения оснащаются современными радиостанциями, а также отечественными автоматизированными комплексами, что повышает устойчивость управления войсками.

– Какие шаги предпринимаются для развития оборонно-промышленного комплекса и снижения зависимости от внешних поставок?

– В реализации поручений Главы государства по поддержке отечественных предприятий и производителей ОПК оборонная промышленность Казах­стана добилась определенных успехов в части производства и увеличения уровня локализации востребованной в армии продукции, прежде всего в таких направлениях, как патронное производство, кораблестроение, а также производство и ремонт средств противовоздушной обороны, оптико-электронных сис­тем и бронетанковой техники.

Сегодня оборонно-промышленный комплекс Казахстана выпускает оптико-электронные средства разведки, бронированные колесные машины и бронетранспортеры, средства связи и АСУ, вертолеты ЕС-145 и военные корабли водоизмещением до 200 тонн, крупнокалиберные пулеметы и патроны к стрелковому оружию, снаряжение и обмундирование для военнослужащих. На предприятиях организованы техническое обслуживание и модернизация бронетанковой, автомобильной техники, а также реактивных систем залпового огня.

«Казахстан Парамаунт инжиниринг» – один из ключевых производителей военной техники в стране – специализируется на выпуске современных бронированных колесных машин с противоминной защитой, соответствующих мировым стандартам, включая БКМ «Арлан», «Алан», «Барыс». При этом предприятие обеспечивает полный цикл производства – от изготовления корпусов и сборки до испытаний и сервисного обслуживания, сочетая высокую мобильность и защищенность.

Уральский завод «Зенит» строит кораб­ли проекта «Барс» для ВМС и много­целевые катера «Сұңқар», «Бүркіт», «Айбар» для других силовых ведомств Казахстана, одновременно обеспечивая полный цикл работ – от проектирования и строительства до ремонта, модернизации и технического обслуживания судов. Завод также производит корпуса и вспомогательные плавсредства, что делает его ведущим судостроительным центром Казахстана.

405-й авиаремонтный завод в Алматы специализируется на ремонте, модернизации и час­тичной сборке авиационной техники. Предприятие выполняет капитальный ремонт, техническое обслуживание вертолетов семейства Ми-8, Ми-17 и их модификаций, обеспечивает их сервисное сопровождение, одновременно реализуя проек­ты по крупноузловой сборке вертолетов, в частности,

Ми-8АМТ, Ми-171, что фактически делает завод ключевым центром по восстановлению, модернизации и час­тичной локализации производства вертолетной техники в Казахстане и Центральной Азии.

В числе перспективных направлений – создание собственного ракетного производства и развитие технологий на новых физических принципах. Предприятия ОПК уже выпускают широкий спектр продукции – от бронемашин и средств связи до вооружения, кораблей и экипировки.

Активно развивается направление беспилотных технологий. По итогам испытаний отечественный комплекс Sunqar принят на вооружение, что свидетельст­вует о формировании национальной технологической базы в данной сфере. В целом Минис­терство обороны обеспечивает интеграцию отечественного ОПК в процессы переоснащения армии и технологичес­кой модернизации, что способствует укреплению его самостоятельности и конкурентоспособности.

– Миротворческая деятельность остается важным направлением внешнеполитической и оборонной повестки...

– Да, Казахстан последовательно расширяет участие в обеспечении международной безопасности. Наши военнослужащие задействованы в миротворческих операциях под эгидой ООН, в том числе на Голанских высотах – одном из наиболее чувствительных регионов. Это позволяет одно­временно решать гуманитарные задачи и повышать профессиональный уровень личного состава. Военнослужащие получают практический опыт работы в многонациональной среде, отрабатывают действия в нестабильной обстановке, что способствует развитию устойчивости, выучки и оперативной готовности.

В настоящее время казах­станский контингент выполняет задачи в составе миссии UNDOF. В мае планируется третья ротация, которая осуществляется с использованием военно-транс­портной авиации – самолетов С-295 и A400M – без привлечения зафрахтованных бортов ООН. Это обеспечивает автономность логистики, повышает мобильность и дает прак­тический опыт для экипажей.

Дополнительным фактором эффективности является предус­мотренная компенсация со стороны ООН за проведение ротации. В целом Казахстан укрепляет позиции как надежный участник международной системы поддержания мира и безопасности, демонстрируя высокий уровень подготовки и готовность к выполнению задач в сложных условиях.

– Цифровизация и внедрение инноваций становятся одним из ключевых факторов развития государства. Как реализуются эти направления в армии?

– Сентябрьское Послание Главы государства определило курс на широкое внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, что в полной мере реализуется и в оборонной сфере. Министерство обороны системно проводит цифровую трансформацию Вооруженных сил, охватывая управление войсками, учет, подготовку личного состава и логистику, с акцентом на практический результат.

Президент РК – Верховный Главно­коман­дующий ВС Касым-Жомарт Токаев обозначил цифровизацию и ИИ как важнейшие инструменты обеспечения национальной безопасности. В этой связи последовательно развивается автоматизация управления, а также направления кибербезо­пасности, беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы.

В структуре Министерства обороны создано профильное подразделение по развитию технологий искусственного интеллекта. Реализуется проект «Сарбаз+», направленный на повышение прозрачности срочной воинской службы и взаимодействия с родственниками военнослужащих.

Внедрены цифровые сервисы взаимо­действия с населением через eGov.kz и mGov, а также информационная платформа ARMIA.KZ. Дополнительно используются ИИ-решения, включая чат-боты AI-sulu и «Шаңырақ», обеспечивающие консультации в круглосуточном режиме.

Параллельно развиваются системы мониторинга, связи и навигации, расширяется применение БПЛА, внедряются элементы ИИ в процессы планирования и управления. В ходе учений «Боевое содружест­во-2025» на полигоне «Сары-Шаган» была апробирована авто­матизированная система управления Силами воздушной обороны.

– В разгаре весенняя призывная кампания. Как вы оцениваете уровень мотивации казахстанской молодежи к прохождению срочной

воинской службы?

– Все больше призывников осознанно воспринимают службу как важный этап личностного развития и получения прак­тических навыков. Ежегодно в ряды Вооруженных сил и других воинских формирований призывается более сорока тысяч человек, при этом растет число граждан, изъявляющих желание пройти службу по собственной инициативе. Этому способствует системная работа по повышению прес­тижа военной службы, улучшение условий ее прохождения, модернизация инфраструктуры и расширение социальных гарантий.

В частности, для военнослужащих предусмотрены кредитные каникулы, возможность получения образовательных грантов, а также программы профессиональной подготовки. Значительное внимание уделяется и вопросам питания. Внедряются элементы системы шведского стола, позволяющие выбирать блюда при сохранении норм пайка. Рацион дополняется­ национальными блюдами, повышается калорийность, совершенствуется организация питания в полевых условиях, и развивается институт военных поваров.

Параллельно до конца года планируется запуск системы допризывной подготовки с охватом порядка 700 тысяч молодых граж­дан ежегодно. Она включает школьную начальную военную подготовку, специализированные программы, повышение квалификации преподавателей, а также проведение ежегодных соревнований по НВП и создание специализированных школ с углубленной подготовкой в регионах. В текущем году запланировано открытие военных школ-интернатов в Алматинской и Туркестанской областях.

В завершение хочу подчерк­нуть, что защита Родины – это не только обязанность, но и вопрос чести каждого гражданина. Укрепление обороноспособности требует консолидации усилий государства, общества и молодежи.