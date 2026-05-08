Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Из-за сильного ветра и засушливой погоды огонь продолжает распространяться - с ним борются спасатели, пожарные и спецтехника, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В ряде районов при этом работы временно не ведут, так как опасаются угрозы детонации взрывоопасных предметов, говорят в Госслужбе по ЧС Украины.

Судя по видео с места, там уже есть полностью выгоревшие участки. Горизонт заволокло дымом. Спасатели обследуют места возгораний с беспилотников.

Что изначально стало причиной пожара, в службе не уточнили.

Чернобыльская зона отчуждения - это территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Наиболее загрязненными местами зоны являются прилегающие к ЧАЭС леса и болота.