Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области

С приходом тепла на дороги региона массово выехали любители двухколесного транспорта. К сожалению, для многих «драйв» идет вразрез с законом. Полиция уже фиксирует серьезные нарушения: от гонок на скорость до езды в нетрезвом виде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Во время дежурства в одном из сел Актогайского района полицейские остановили мотоциклиста, чье поведение на дороге вызвало подозрение. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование, управлял транспортным средством без водительских прав и передвигался без мотошлема.

Нарушитель больше не представляет угрозы для сельчан: в отношении него составлен протокол, а мотоцикл водворен на специализированную стоянку.

Важно помнить, что мотоцикл – транспорт повышенной опасности. Пренебрежение шлемом, скоростным режимом и, тем более, управление транспортом в состоянии опьянения превращают «железного коня» в орудие трагедии.

«Оценивайте ситуацию трезво во всех смыслах. Помните, что дорога не прощает ошибок, а ваша безопасность — в ваших руках», – напоминают полицейские.

