Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный Департамент АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям, сообщает Kazpravda.kz



По данным следствия, группа лиц организовала незаконный импорт на территорию РК грузовых транспортных средств марки FAW с экологическим классом «Евро-2», действуя через подконтрольные ТОО.

Импорт осуществлялся несмотря на действующий запрет на ввоз техники ниже стандарта «Евро-4».



Ввоз техники осуществлялся из КНР по внешнеэкономическим контрактам, с последующим таможенным оформлением с использованием недостоверных сведений.



В частности, оформлялись поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), в которых умышленно указывался экологический класс «Евро-5».



В результате на территорию Казахстана было незаконно ввезено 20 единиц специализированной техники. Общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге.



В дальнейшем техника реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках госзакупок на сумму более 600 млн тенге.

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 9 автомашин и квартиру. Один из подозреваемых помещен под стражу, двое его сообщников – под подпиской о невыезде. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Важно подчеркнуть, что незаконный ввоз транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим стандартам, наносит реальный ущерб окружающей среде: техника с низким экологическим классом «Евро-2» выбрасывает значительно больше вредных веществ, чем разрешённые «Евро-4» и «Евро-5», что повышает уровень загрязнения воздуха и создает риски для здоровья населения.