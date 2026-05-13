Смена длиною почти в сорок лет

Ляззат Ахмединова – главная медицинская сестра Больницы Медицинского центра Управления делами Президента, где под ее началом работают 1 203 медсестры. Мы разговариваем после ее выступ­ления на форуме. В этом году его главными темами стали делегирование функций, качество и безопасность медицинской помощи. За официальными формулировками стоят люди – те, кто ближе всего к пациентам.

– В медицине я уже 39 лет, – рассказывает Ляззат Султановна. – Из них 11 лет проработала в отделении анестезиологии и реанимации Целиноградской районной больницы. Сейчас это областная больница № 2.

Она приехала в Целиноград из близлежащего поселка. В медицину пошла по настоянию отца – ветерана войны. Практически сразу после окончания медицинского колледжа была работа с тяжелыми пациентами, ночные смены, выезды в регионы, операции. Сразу же стало ясно, сестринское дело – не просто профессия. Это должно быть призванием, потому что сопереживать каждому могут не все.

В 1998 году, когда Астана стала столицей, Ляззат Ахмединова на конкурсной основе пришла работать в Больницу Медицинского центра Управления делами Президента. Затем получила высшее сестринское образование и стала бакалавром сестринского дела, продолжив карьеру в новых клиниках Астаны – Национальном научном медицинском центре, Национальном научном кардиохирургическом центре.

С 2023 года Ляззат Султановна возглавляет всю сестринскую службу Больницы МЦ УДП. Масштаб действительно впечатляет: только старших медицинских сестер здесь 52 человека.

– Армия большая, – говорит она. – В 2014 году у нас было около 600 медсестер, а сегодня уже 1 203. Клиника растет, развивается, появляются новые направления. Но надо помнить, что профессия медицинской сестры, наша работа – не про автоматическое выполнение обязанностей. Она требует тепла и сопереживания. Если выбрал эту профессию, ты уже переживаешь за каждого пациента.

Пожалуй, именно эта мысль и стала негласным лейтмотивом всей конференции, посвященной современному сестринскому делу.

– Медицинские сестры 24 часа находятся возле пациента. Процедуры, наблюдение, общение с родственниками – все это ложится на хрупкие плечи медсестер. И сказанное ими теплое слово нередко дает надежду и помогает больному выздороветь, – отмечает Ляззат Ахмединова. – Именно медсестры чаще всего первыми замечают изменения в состоянии пациента и становятся связующим звеном между ним и врачом.

Сегодня вместе с системой здравоохранения меняется и сама роль медсестры. Один из главных трендов – развитие инс­титута медсестры расширенной практики. Такой пилотный проект уже работает и в Больнице Медицинского центра УДП РК.

– Сейчас у нас четыре медсест­ры расширенной практики. Они ведут самостоятельный прием пациентов на уровне поликлиники. Например, если человеку нужно получить результаты анализов, оформить направление на госпитализацию или подготовиться к плановой операции, не всегда обязательно занимать очередь к врачу, – поясняет Ляззат Ахмединова, подчеркивая, что медсестра расширенной практики не заменяет врача.

Просто некоторые вопросы она может решить самостоятельно в рамках своей компетенции. И это значительно помогает снизить очередность и разгрузить участковых терапевтов.

Отдельное внимание в больнице уделяют коммуникациям. Запущен проект «Вежливая клиника», а молодых специалистов обучают не только медицинским навыкам.

– Мы прямо расписываем скрипты: как заходить в палату, как поздороваться, как приг­ласить пациента на процедуру. Сейчас коммуникативные навыки очень важны, – уточняет специалист.

По ее словам, адаптироваться в крупной столичной клинике бывает непросто даже опытным медсестрам. Большой объем сестринской документации – оценка боли, рисков падения, профилактика пролежней, сест­ринские дневники, наблюдение – нагружают и без того занятых работников. Поэтому в помощь им организовывают школу медицинских сестер, отдел наставничества, совет медсес­тер. Кстати, свою наставницу – старшую медсестру реанимации районной больницы Татьяну Борисовну Бондаренко – до сих пор с благодарностью вспоминает и сама Ляззат Ахмединова.

...За все эти годы медицина стала частью жизни семьи Ляззат Султановны. У нее двое сыновей-близнецов, которым сейчас по 20 лет. Правда, продолжать семейную династию они не захотели. Зато по ее стопам пошла племянница. Девушка окончила Медакадемию и проходит в Больнице МЦ УДП РК резидентуру по оториноларингологии.

Но, пожалуй, самой личной частью нашей беседы становится история ее отца. Когда он тяжело заболел, однажды упал в больнице и испугался, что не всегда рядом может быть персонал.

– После этого он сказал: «Забирайте меня домой!» И так я ухаживала за ним до последних дней. Сама делала уколы, ставила системы, следила за состоянием... Думаю, в каждой семье должен быть медицинский работник, – задумчиво говорит наша героиня.

А потом сразу возвращается к работе – к медсестрам, которые, по ее словам, не могут работать в профессии без любви к человеку.

– Это тяжелая работа. И физически, и морально. И не самая высокооплачиваемая. Случайные люди здесь не задерживаются. Но кто остается, искренне радуется за каждого вставшего на ноги пациента. В этом и состоит главное счастье нашей профессии, – подытожила разговор Ляззат Ахмединова.