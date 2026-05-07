Новая партия, новые принципы: как прошел первый съезд «Әділет»

Сегодня в Астане состоялся учредительный съезд новой политической партии «Әділет». О том как прошел первый съезд новой партии, какие принципы были озвучены в ходе его проведения, и кто был избран лидером политического объединения, рассказал корреспондент Kazpravda.kz

На учредительном съезде в Астане официально началась деятельность партии «Әділет», которая заявила о поддержке реформ Президента.

В Астане прошел учредительный съезд политической партии «Әділет». В мероприятии приняли участие порядка тысячи делегатов и сторонников со всех регионов страны. В ходе съезда были рассмотрены вопросы создания нового политического объединения, утверждения его официального названия, принятия устава и программы, а также избрания руководящих и контрольных органов.

Принято решение о создании новой партии

В ходе съезда делегаты поддержали решение о создании партии «Әділет». За соответствующее решение проголосовал 931 делегат. Также было утверждено официальное название партии на казахском, русском и английском языках. Все процедуры прошли в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О политических партиях».

На съезде были приняты основные документы партии — устав и программа. Перед началом официальной части для гостей была организована небольшая концертная программа, после чего делегаты обсудили дальнейшие направления развития новой политической организации.

Председателем партии избран Айбек Дадебай

Решением делегатов председателем партии был избран Айбек Аркабайулы Дадебай. Ранее в ходе съезда был представлен состав политического совета партии, в который вошли 30 человек.

Участники съезда поддержали кандидатуру А.Дадебая на пост председателя. В свою очередь он поблагодарил делегатов за доверие и отметил, что воспринимает это решение как большую ответственность.

«Наши единомышленники – именно такие люди. Они активные и ответственные созидатели. Мы будем работать вместе, работать честно, прозрачно и подотчетно. Обещаем последовательную, ответственную и системную работу», – заявил Айбек Дадебай.

Устав — основа деятельности партии

На съезде также были представлены ключевые положения устава партии. По словам политолога Бурихана Нурмухамедова, это не просто внутренний документ, а основа будущей деятельности партии.

«Это момент большой ответственности. То, какой будет партия завтра, зависит от этого этапа. Документ – результат масштабной и тщательной работы. Он полностью соответствует Конституции и законодательству, но его значение гораздо шире. Это инструмент, который позволит партии стать полноценным участником политической системы и защищать интересы граждан», – отметил он.

По его словам, в основе устава лежат принципы открытости, ответственности и участия граждан. Высшим органом партии определен съезд, а политический совет и бюро будут обеспечивать ее постоянную деятельность.

Человеческий капитал и справедливость: о чем программа партии

На съезде также была утверждена программа партии «Әділет». В документе в качестве приоритетов обозначены развитие человеческого капитала, укрепление верховенства закона, сбалансированное развитие регионов и построение справедливого общества.

Среди ключевых ценностей партии — справедливость, патриотизм, ответственность, трудолюбие и развитие. Особое внимание уделено повышению качества жизни через развитие здравоохранения, образования, науки, культуры и креативных индустрий.

Политолог Марат Шибутов отметил, что партия будет строить свою деятельность на принципах справедливости, ответственности и институционального развития.

«Особенность программы в том, что она опирается на идеологию справедливости и ценности новой Конституции. Это означает конкретные обязательства. Справедливость — это равные возможности, честное отношение государства к обществу и защита прав каждого человека», — подчеркнул он.

Политический курс партии

Председатель партии Айбек Дадебай представил программное заявление, обозначив ключевые направления и идеологию новой политической силы. По его словам, деятельность партии будет строиться на принципах законности, порядка и общественной ответственности.

«В основе нашей партии – принципы законности и порядка. Вера людей в силу закона – главный ресурс государства и ее опора. Поэтому наша задача – не просто провозгласить справедливость, а сделать ее частью нашей общей культуры и условием повседневной жизни. Другими словами, Справедливость должна стать отличительной чертой национального менталитета. Именно на этом моменте постоянно фокусирует свое внимание Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев», – отметил он.

Он также отметил, что одной из главных задач партии является укрепление доверия между государством и гражданами и развитие культуры диалога.

«Әділет» поддерживает реформы Президента

Новая партия заявила о поддержке реформ Главы государства. В своей деятельности она намерена опираться на верховенство закона, развитие государственных институтов, усиление регионов и реализацию принципа «слышащего государства».

Также среди приоритетов — развитие конкурентной экономики, укрепление социальной поддержки, развитие человеческого капитала, цифровизация, поддержка инициативы «Таза Қазақстан» и формирование новой геополитической этики.

«Не противостояние, а собственные ценности»

Управляющий Международного финансового центра «Астана» Ренат Бектуров отметил, что партия не рассматривает себя как инструмент политической конфронтации.

«Мы считаем плюрализм и многопартийность положительным явлением. Поэтому хотим говорить о себе, о своих ценностях и направлениях, а не о других», — заявил он.

По его словам, важной особенностью партии является поколение ее сторонников, чье мировоззрение сформировалось в период независимого Казахстана.

Рауан Кенжеханулы: «Партия отвечает на общественный запрос на справедливость»

Президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы заявил, что партия отвечает на общественный запрос на справедливость. По его словам, партия будет сосредоточена на диалоге и укреплении доверия между обществом и государством.

Молодежь станет опорой партии

Один из инициаторов создания партии Талант Омарбеков сообщил, что инициаторами выступили около 700 человек. После этого была разработана программа и устав, а также запущена цифровая платформа для онлайн-регистрации членов.

За короткое время в партию вступило более 9 тысяч человек, большинство из которых – молодежь.

«Молодежи нужны социальные лифты и перемены. Они понимают, что пришло время участвовать в политике», – сказал он.