В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой состоялось совещание, в ходе которого были заслушаны отчеты Министерства здравоохранения по реализации поручений Главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Правительство

В первую очередь, Аиде Балаевой доложили о цифровой трансформации системы здравоохранения. Вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов проинформировал о поэтапной консолидации государственных информационных систем в рамках единой архитектуры e-Densaulyq. Основная задача – перейти от разрозненных решений к единой системе, где данные формируются один раз и используются всеми участниками отрасли без повторного ввода.



Таким образом, государственные информационные системы здравоохранения объединяются в 7 ключевых цифровых компонентов. Осуществляется поэтапный запуск систем: к концу года планируется запуск Единого портала здравоохранения и Единой государственной медицинской информационной системы, а также продолжается внедрение Единого хранилища медицинских данных.