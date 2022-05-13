Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры

Ломать – не строить

Спортивная общественность Казахстана в недоумении: почему Министерство культуры и спорта РК решило реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие «Республиканский колледж спорта» в тренировочный центр «Академия по олимпийским видам спорта»?

Это, как нам кажется, необдуманный шаг спортивных функ­ционеров. Они рубят сук, на котором сидят. Все знают, что спорт высших достижений у нас идет по наклонной. Сказано, может, громко, но факты – вещь упрямая. Невооруженным глазом видно, что последние успехи наших атлетов на главных стартах четырехлетия оставляют желать лучшего. Взгляните на статистику выступлений посланцев Казахстана в Токио (2021 г.). Повода для оптимизма нет. И главная причина видится в том, что в республике сокращается число спортивных школ и интернатов.

Приведем всего один пример. В советский период в Алматы было несколько десятков ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. И многие из них относились к ведомственным спортивным обществам, таким как «Кайрат», «Енбек», «Буревестник», «Спартак» и другим. Сегодня, кроме ЦСКА и «Динамо», таких обществ нет. Но и при них нет ни спортивных школ, ни тем более интернатов. Несколько лет тому назад закрыли колледж при армейском обществе. Единственный, который готовил горновосходителей, спасателей и другие дефицитные для страны кадры. Причина – в оптимизации. Ушли в забытье и другие детско-спортивные заведения. С 90-х в Алматы оставались всего 24 спортивные школы и интерната. За 30 лет их количество сократилось вдвое. Опять чиновники «рубанули» по самому больному – детско-юношескому спорту. Естественно, что и результаты после этого у нас стали гораздо хуже. Для убедительности приведу всего один пример.

– Чтобы воспитать спортсмена высокого класса, – говорит заслуженный тренер РК по футболу Азат Нильдыбаев, – нужны интернаты с ежедневными двухразовыми тренировками, с хорошими условиями для проживания и учебы. Когда был интернат, ныне РКС, команда «Кайрат», выступая в высшей лиге СССР, черпала резервы отсюда. То же самое можно услышать и от борцов, боксеров и представителей других видов. Сегодня в национальной команде есть атлеты, которые учились именно здесь. А что будет после реорганизации, спрогнозировать трудно.

Тот же Республиканский колледж спорта в последние годы стал возрождать принцип советской подготовки атлетов. И жаль сегодня всему коллективу, спортивной общественнос­ти ломать то, что строилось на протяжении пятидесяти лет. Педагогический, тренерский коллективы, студенты и учащиеся сегодня находятся в стрессовом состоянии. Одни открыто протестуют против реорганизации, другим просто-напросто закрыли рот, намекая на увольнения!

Пока, как говорят представители действующего учебного заведения, это проект. Поэтому они ищут помощи у общественности, направляя письма во все вышестоящие инстанции. В том числе и Президенту страны. И понять их можно. Некоторые из них проработали здесь много лет, готовя атлетов высокого класса, воспитывая патриотов своей страны. И это не просто высокопарные слова. Они подтверждаются статистикой выступлений спортсменов РКС на международной арене. Это учебное заведение по праву носит звание кузницы чемпио­нов. Первоначально, в 70-е годы прошлого столетия, это был спортивный интернат № 6 для одаренных в спорте детей, в его стенах шлифовали свое мас­терство будущие победители и призеры Олимпийских игр, мировых, европейских, азиатских первенств. Немало было среди них триумфаторов различных международных турниров, чемпионатов Советского Союза и Казахстана. Чтобы не быть голословным, назовем имена прославленных атлетов: Шамиль Сериков, Даулет Турлыханов, Бахтияр Байсеитов, Нурбахыт Тенизбаев (греко-римская борьба), Елена Чебукина и Ольга Кривошеева (волейбол), Валерий Тихоненко (баскетбол), Ислам Байрамуков и Маулен Мамыров (вольная борьба), Владимир Новиков и Валерий Люкин (гимнастика), Ермахан Ибраимов, Дарига Шакимова и Батыр Джукембаев (бокс), Ольга Шишигина (легкая атлетика), Даулет Темиржан (дзюдо), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и многие другие. Среди них восемь человек – это олимпийские чемпионы!

Славную историю старшего поколения продолжает и нынешняя молодежь. Из более чем 200 студентов большинство имеет звание мастера спорта международного класса и мас­тера спорта РК, выступает за различные сборные команды Казахстана. То же самое можно сказать и об учащихся интерната, которые сегодня являются правофланговыми в республике в таких видах спорта, как бокс, все виды борьбы, легкая атлетика, таэквондо, современное пятиборье, прыжки в воду и других. И им здесь созданы все условия для двухразовых тренировок, проживания и учебы. Но в данный момент каждый из них переживает за свое будущее. Реорганизаторы в лице Бекболата Байжанова, заместителя председателя Комитета по спорту при Министерстве культуры и спорта, сообщили, что студентов колледжа распределят по другим аналогичным учебным заведениям. А их в Алматы три – городской колледж спорта, РСШИКОР им. Каркена Ахметова и РСШИКОР в микрорайоне «Шанырак». Но ведь вышеука­занные учебные заведения рассчитаны на определенное количество студентов. И возникает вопрос: откуда возьмутся места для вновь прибывших? Такой же вопрос возникает и с учащимися интерната. Будут, скорее всего, отправлять их в свои регионы по месту рождения. Но и это не выход из положения. Не каждая область располагает такой инфраструктурой, как нынешний РКС. Здесь имеются 9 спортивных залов, тренажерный зал, футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетический манеж, а также бассейн с прыжковой ямой – кстати, единственный в Алматы. Именно здесь выросли такие известные спортсмены, как Сергей Немцанов, Елена Иванова, Ирина Выгузова, Дамир Ахметбеков и другие. Они проявили себя на крупных международных стартах. Где теперь тренироваться прыгунам?

На улице, в прямом смысле этого слова, может оказаться и весь персонал Республиканского колледжа спорта, а это около 300 человек. Хотя педагогов, воспитателей и тренеров заверили, что они без работы не останутся. Вот что сказал преподаватель математики Болат Саймулеков: «Всех трудоустроить чиновники не смогут по той причине, что штаты в колледжах укомплектованы полностью. Кто отдаст свои часы нам?» И он прав. Штатное расписание никто не будет раздувать. Откуда им брать деньги на оплату?

Конечно, ломать – не строить. Разрушать всегда легко. Все, что закладывали по кирпичику старшие поколения на протяжении 50 лет, может рухнуть в одночасье. Но если мы за то, чтобы наш спорт развивался семимильными шагами, нужно бы оставить РКС. Все равно строительство и организация учебного процесса новой спортивной Академии займут годы, потратится немало средств из бюджета.