Казахстан возглавил группу на Кубке наций AVC по волейболу

С девятью очками сборная РК возглавляет группу В

Фото: НОК РК

Кандон (Филиппины) в эти дни принимает женский Кубок наций по волейболу AVC Women’s Nations Cup. Сборная Казахстана на турнире провела третий матч группового этапа против команды Ирана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Встреча завершилась победой спортсменок РК со счётом 3:1 (13:25, 25:20, 25:14, 25:18).

Ранее Казахстан обыграл Гонконг (3:1) и Индонезию (3:0). С девятью очками сборная РК возглавляет группу В.

В оставшихся играх казахстанки сыграют с Ливаном и Вьетнаном.

В группе А выступают сборные Филиппин, Китайского Тайбэя, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана и Австралии.

По итогам текущего этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.